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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano: Bu atmosferde belki 60 dakika olur
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano: Bu atmosferde belki 60 dakika olur

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı izlemek için Kadıköy Ülker Stadı'na gelen Diego Lugano, maç öncesi konuştu. Diego Lugano, tribündeki coşkuya dikkat çekerek "Bu atmosferde 60 dakika oynarım" dedi.

24 Eylül 2018 20:45

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy Ülker Stadı’nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Diego Lugano, maç öncesi beIN Sports mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Diego Lugano, Kadıköy’de taraftarı çok özlediğini belirterek atmosferi övdü. Futbolu bırakalı 6 ay olduğunun altını çizen Diego Lugano “Futbolu bırakalı 6 ay oldu ama öyle bir atmosfer var ki burada, 15 dakika oynarım derim ama Kadıköy’ün atmosferinde 60 dakika olur. Bu her oyuncu için geçerli” ifadelerini kullandı.

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Sahaya adım attığında tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen Diego Lugano “Bu atmosferi çok özlemişim. Böyle derbiler çok önemli. Burada taraftar büyük bir baskı yaratacak. Fenerbahçe’nin kazanması gerekiyor. Bu olumlu olarak yansıyabilir. Ancak stresi yüksek maçlar ve eminim ki, Fenerbahçe taraftarı takımına bugün çok yardımcı olacaktır” dedi.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki farklı takım ve kadronun mücadelesine sahne olacağını belirten Diego Lugano, karşılaşma ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Beşiktaş’ın stoperleri tecrübeli ve kariyerlerinde kendilerini ispatlamış oyuncular. Fenerbahçe’nin sorunu şu anda değişim süresini yaşayan bir kadro var. İki takımın stoperlerini karşılaştırmak zor olacak. Beşiktaş’ın stoperleri kağıt üzerinde daha iyi ama maçın atmosferi bambaşka yerlere sürükleyebilir.”

Son güncelleme 20:45 | 24 Eylül 2018
beşiktaş DİEGO LUGANO Fenerbahçe
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