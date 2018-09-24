Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano: Bu atmosferde belki 60 dakika olur

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy Ülker Stadı’nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Diego Lugano, maç öncesi beIN Sports mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Diego Lugano, Kadıköy’de taraftarı çok özlediğini belirterek atmosferi övdü. Futbolu bırakalı 6 ay olduğunun altını çizen Diego Lugano “Futbolu bırakalı 6 ay oldu ama öyle bir atmosfer var ki burada, 15 dakika oynarım derim ama Kadıköy’ün atmosferinde 60 dakika olur. Bu her oyuncu için geçerli” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Beşiktaş derbisi öncesi: O soruyu cevaplamıyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Phillip Cocu, kazanmamaları halinde ne olacağı şeklindeki soruya cevap vermediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Sahaya adım attığında tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen Diego Lugano “Bu atmosferi çok özlemişim. Böyle derbiler çok önemli. Burada taraftar büyük bir baskı yaratacak. Fenerbahçe’nin kazanması gerekiyor. Bu olumlu olarak yansıyabilir. Ancak stresi yüksek maçlar ve eminim ki, Fenerbahçe taraftarı takımına bugün çok yardımcı olacaktır” dedi.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki farklı takım ve kadronun mücadelesine sahne olacağını belirten Diego Lugano, karşılaşma ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Beşiktaş’ın stoperleri tecrübeli ve kariyerlerinde kendilerini ispatlamış oyuncular. Fenerbahçe’nin sorunu şu anda değişim süresini yaşayan bir kadro var. İki takımın stoperlerini karşılaştırmak zor olacak. Beşiktaş’ın stoperleri kağıt üzerinde daha iyi ama maçın atmosferi bambaşka yerlere sürükleyebilir.”