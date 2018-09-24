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Fenerbahçe’de Aatıf isyanı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Aatıf isyanı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi maça 11'de başlayan Aatif Chahechouhe, derbideki performansı ile sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya üzerinden Aatif Chahechouhe'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

24 Eylül 2018 21:59

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Aatif Chahechouhe ilk yarıya damga vurdu. Yüzde yüz bir gol pozisyonundan yararlanamayan Aatif Chahechouhe, maç içindeki pas tercihleri nedeniyle de saç baş yoldurdu. Fenerbahçe taraftarları, Aatif Chahechouhe’nun kötü performansına isyan etti. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya üzerinden Aatif Chahechouhe’ya sert tepki gösterdi. Aatıf Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 62. dakikasında yerini Valbuena’ya bıraktı.

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İşte Fenerbahçe taraftarlarının Aatif Chahechouhe’nun performansı ile ilgili Twitter’da yaptıkları paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme 22:23 | 24 Eylül 2018
Aatif Chahechouhe beşiktaş Fenerbahçe
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