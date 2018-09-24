Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Beşiktaş derbisi öncesi: O soruyu cevaplamıyorum

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy’deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi maç ile ilgili düşüncelerini açıkladı. beIN Sports mikrofonlarına konuşan Phillip Cocu, ‘Kazanamazsak ne olur?’ şeklindeki soruya cevap vermediğini söyledi.

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Beşiktaş ile oynayacakları maçın çok zor geçeceğini belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu “Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Onların gücüne ihtiyacımız var. Bu maçı fırsat olarak değerlendiriyorum. Taraftara vereceğimiz şeyler var. Bunun zamanı geldi” dedi.

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Lige adapte olmak için kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu “Ben maç önünde ‘Kazanamazsak ne olur?’ şeklinde soruları cevaplamıyorum. Kazanmaya odaklandık. Bizim pozitif düşünmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.