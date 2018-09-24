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Fenerbahçe

Fenerbahçe canlı yayınında Stephen Appiah’a Diego Lugano sürprizi

FB TV'de Beşiktaş derbisi öncesi canlı yayında yorum yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah, stüdyoya dalan Diego Lugano sürpriz yaptı. Stephen Appiah, Diego Lugano'nun ziyareti sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

24 Eylül 2018 18:26

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahöçe-Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’nin iki yıldızı canlı yayında buluştu. FB TV’de Beşiktaş derbisi öncesi yorum yapan Stephen Appiah’a Diego Lugano sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Diego Lugano’nun ziyareti sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Stephen Appiah, oturduğu koltuktan kalkarak eski takım arkadaşını selamladı.

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Diego Lugano ile Stephen Appiah, aralarındaki samimi sohbetin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlamaya devam etti.

Son güncelleme 18:39 | 24 Eylül 2018
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