Fenerbahçe canlı yayınında Stephen Appiah’a Diego Lugano sürprizi

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahöçe-Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’nin iki yıldızı canlı yayında buluştu. FB TV’de Beşiktaş derbisi öncesi yorum yapan Stephen Appiah’a Diego Lugano sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Diego Lugano’nun ziyareti sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Stephen Appiah, oturduğu koltuktan kalkarak eski takım arkadaşını selamladı.
Diego Lugano ile Stephen Appiah, aralarındaki samimi sohbetin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlamaya devam etti.