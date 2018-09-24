CANLI | Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftası dev derbiyle kapanıyor. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 5 hafta sonunda 10 puanı bulunan siyah-beyazlılar, kazanarak hem Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki derbi yenilmezlik serisini sonlandırmak hem de liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’le paylaşmak istiyor. Ev sahibi Fenerbahçe ise kötü gidişi Beşiktaş galibiyetiyle noktalamak ve rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada zirveye yaklaşmanın peşinde. Dev derbinin tüm detayları ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

İŞTE DEV DERBİDE SAHAYA ÇIKAN İLK 11’LER:

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Eljif, Frey, Alper, Mehmet Ekici, Barış, Valbuena, Yiğithan

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel

YEDEKLER: Tolga, Fatih, Roco, Necip, Dorukhan, Gökhan Töre, Ljajic, Love, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

İlk 11`ler açıklandı Fenerbahçe Beşiktaş maçının iddaa oranları değişti! Süper Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iddaa oranlarında flaş bir değişiklik yapıldı. İlk 11'lerin açıklamasının ardından siyah beyazlılar 2.10 oranla favori olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Gary Medel ve sakatlığı bulunan Adriano forma giyemiyor. Fenerbahçe’de ise Martin Skrtel ve Roberto Soldado’nun sakatlıkları bulunuyor. Phillip Cocu’nun Skrtel yerine Dinamo Zagreb maçında olduğu gibi Diego Reyes’e şans tanıdı.

LJAJIC SÜRPRİZİ

Beşiktaş’ta ise Gary Medel’in cezalı duruma düşmesi orta saha tercihi konusunda Şenol Güneş’i zorladı. Güneş’in orta sahanın merkezinde Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup’a şans vermesi bekleniyordu. Buna rağmen Oğuzhan’ın yanında Atiba Hutchinson’ın da şans bulması ihtimaller arasındaydı ancak maça kısa bir süre kala 11’ler açıklanırken Güneş sahanın merkezinde Tolgay, Atiba ve Oğuzhan’a görev verdi, Ljajic’i kenarda tuttu.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.00

YAYIN: Bein Sports 1

GÜVEN TAZELEME ŞANSI

Kanarya alacağı 3 puanla kara bulutları üzerinden atmak, Teknik Direktör Phillip Cocu ve oyuncular güven tazelemek için mücadele ediyor. Avrupa Ligi’nde 7 maçta 5 galibiyet alan ancak ligde 5 puan kaybeden Beşiktaş ise sahaya son Sarpsborg zaferinin morali ile çıkmakta. Kadıköy’de en son 17 Nisan 2005’teki unutulmaz 4-3’lük maçta kazanan Kartal, 14 yıllık galibiyet hasretini bitirmek ve ligde bir kayıp daha vermemek için sahada…

HASRET BİTİRME GÜNÜ

Kadıköy'de daha önce oynanan 55 maçın 21’ini Kanarya, 18’ini Kartal kazandı, 16’sı berabere bitti. Beşiktaş 14 yıl önceki galibiyet sonrası 14 yılda oynanan 16 maçın 11’ini kaybetti, 5’inden beraberlik çıkardı. 348. maça sahne olan ezeli rekabette Fenerbahçe, galibiyetlerde 132-124, gollerde 478-438 üstünlük sağladı, 91 beraberlik çıktı. Ligde de Kanarya 46, Kartal 39 kez kazandı. 39 derbi eşitlikle biterken gollerde Fener 137-136 üstünlük kurdu. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de farklı takımlarla Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 19 lig maçında henüz galibiyeti bulunmuyor.

Dev derbiye saatler kala Güntekin Onay`dan Ljajiç yorumu Bu akşam oynanacak dev Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Güntekin Onay'dan sürpriz bir iddia geldi. İlgili Haberi Oku