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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde tartışmalı pozisyon!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde tartışmalı pozisyon!

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Andre Ayew ve Atiba Hutchinson arasında yaşanan bir hava topu mücadelesi tartışmalara sebep oldu.

24 Eylül 2018 23:55

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda 1-1 berabere kalırken müsabakanın 85. dakikasında yaşanan tartışmalı bir pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.

Maçın son bölümünde Andre Ayew’le Atiba Hutchinson’ın bir yüksek topta yaşadıkları ikili mücadelede Fenerbahçe taraftarı penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Fırat Aydınus devam kararı verirken pozisyon için VAR’dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Maçın ardından Bein Sports’ta pozisyonları yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer de pozisyon hakkında, “85. dakikada Atiba ile Ayew’in pozisyonunda Atiba elle oynuyor. Kollar açık, normal konumda değil. Elle oynamadan dolayı penaltı. Bu pozisyon incelenmezse VAR’ı çok tartışırız” yorumunda bulundu. 24 Eylül 2018 Andre Ayew: `Gol attığım için mutluyum ama...` Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:12 | 25 Eylül 2018
Andre Ayew Atiba Hutchinson beşiktaş Fenerbahçe spor toto süper lig
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