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Futbol

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde maçın ardından Ersun Yanal sesleri!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada son düdüğün ardından Fenerbahçe taraftarları "Ersun Yanal" tezahüratlarında bulundu.

24 Eylül 2018 23:15

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda 1-1’lik skorla berabere kalırken, tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar müsabakanın ardından adeta isyan etti. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun performansından mutsuz olan Fenerbahçe taraftarları “Ersun Yanal” tezahüratlarında bulundu.

Ersun Yanal tezahüratları, Caner Erkin’in hakemle tartışması ve kırmızı kart görmesi sonrası kesildi. Deplasmanda 4-1 kaybedilen Dinamo Zagreb maçı sonrası sosyal medyadan #TamZamanıErsunYanal etiketleriyle gönderiler yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinin 1-1 bitmesinin ardından da paylaşımlarını yapmaya başladı. 24 Eylül 2018 Rıdvan Dilmen: İnsanların hayatlarından 1.5 saat çaldınız Rıdvan Dilmen 1-1 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:41 | 24 Eylül 2018
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