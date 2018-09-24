Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Şenol Güneş’e küfürlü tepki

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy Ülker Stadı’nda Fenerbahçe, derbi maçta Beşiktaş’ı konuk etti. Kadıköy’de tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e tepki gösterdi. Maç başlamadan Şenol Güneş’e küfürlü tezahüratlar yapan Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş teknik direktörü sahaya çıkınca da protestosunu sürdürdü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi konuştu İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maç öncesi tribüne öncelikle geçmiş sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens’i çağırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş tribünlerini selamlayan bu üç futbolcuya tepki gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Beşiktaş derbisi öncesi: O soruyu cevaplamıyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Phillip Cocu, kazanmamaları halinde ne olacağı şeklindeki soruya cevap vermediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaşlı taraftarlar da hem Şenol Güneş’e hem de Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens’e tezahüratlarla destek verdi.