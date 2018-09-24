Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi kan aktı

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Sabri Kiraz Sokak üzerinde akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe taraftarı Şakir Şenay (33), arkadaşlarıyla birlikte derbi maçını izlemek için İzmir’den İstanbul’a geldi. Şakir Şenay’ın da aralarında bulunduğu taraftar grubu ile stat yakınındaki sokak üzerinde karşılaştıkları başka bir Fenerbahçe taraftar grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şakir Şenay, karşı gruptan bir kişi tarafından karnından bıçaklandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından yaralanan Şenay’ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Şenay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.

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Görgü tanıkları, iki grup arasından bir anda olayların başladığını, bir kişinin yaralanarak marketin içine girip korunmaya çalıştığını ardından yaralının ambulansla götürüldüğünü bildirdiler.

MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI

Öte yandan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde tribün karıştı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru hamle yapmaya çalışınca, polis tribüne girdi ve Fenerbahçe taraftarlarına engel oldu. Tribünde bir süre gerginlik oluşurken, polis olayları yatıştırdı.