Federica Pellegrini’den Cristiano Ronaldo’ya: ‘Düşünmeden kabul ederdim’

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında konuşan dünyaca ünlü İtalyan yüzücü Federica Pellegrini’nin sözleri ülke basınında geniş yer buldu.

200 metre serbest stilde halen dünya rekorunun sahibi olan 30 yaşındaki Pellegrini, Portekizli yıldız ile akşam yemeğine çıkmaya hevesli olduğunu dile getirdi.

Ronaldo’ya olan hayranlığını dile getiren 2008 Pekin Olimpiyatları şampiyonu, “Eğer Ronaldo beni akşam yemeğine davet ederse düşünmeden kabul ederdim. Evli ya da çocukları olması bir şeyi değiştirmez. Cevabım ‘evet’ olurdu” ifadelerini kullandı.

Juventus maçlarına daha fazla gitmeyi düşündüğünü dile getiren Pellegrini, “Stadyuma daha sık gideceğim. Onu sahada görmek istiyorum. Onu canlı görmeyi çok merak ediyorum” şeklinde konuştu.

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