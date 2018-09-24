Derbi saat kaçta başlayacak? Fenrebahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftlarca merakla araştırılıyor. Fenerbahçe’nin 6, Beşiktaş’ın 10 puanı bulunuyor. Beşiktaş, derbiden galip çıkması halinde Başakşehir ile aynı puanda fakat averajla ikinci sırada yer alacak. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlaşacak derbinin hakemi Fırat Aydınus. Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda eden, Avrupa Ligi’ne 4-1’lik Dinamo Zagreb yenilgisi ile giren ve Süper Lig’e 5 haftada 3 mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe bugünkü zorlu karşılaşmaya da sorunlar yumağı ile çıkacak.

COCU'NUN KADER MAÇI

Beşiktaş derbisinin sonucu Teknik Direktör Phillip Cocu’nun F.Bahçe’deki geleceği konusunda belirleyici olacak. Yenilgi halinde Hollandalı hocanın istifası veya görevden alınmasına kesin gözü ile bakılıyor. Yönetimin bu olasılık nedeniyle Ersun Yanal ile görüştüğü ve kötü sonuç halinde görev değişimini gerçekleştireceği belirtiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Reyes, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Ayew, Benzia, Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Lens, Quaresma, Babel

KADRODA SON DAKİKA ŞOKU

Kanarya'da son idmana çıkmayan Skrtel derbide yok. Stoperde Reyes’in oynaması bekleniyor. Ama Cocu’nun bu bölgeye Mehmet Topal’ı da çekebileceği belirtiliyor. İyileşen ve idmana katılan Hasan Ali forma giyecek, Soldado oynamayacak.

BAHİS ORANLARI ORTADA

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için verilen bahis oranları son güncellemeyle eşitlendi. İddia’da Fenerbahçe’nin galibiyetine 2.30 oran verilirken, Beşiktaş’ın galibiyetine de 2.30 oran verildi. Karşılaşmanın beraberlik oranı ise 3 olarak belirlendi.

Oranlar ilk açıklandığında favori olaran görülen ev sahibi Fenerbahçe’nin galibiyetine 2.00, deplasman ekibi Beşiktaş’a 2.65 oran verilmişti.