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Son Dakika: Türkiye derbi için nefesini tuttu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu...
Cocu’nun Beşiktaş derbisindeki ‘BAS’kın ekibi!
Fenerbahçe

Cocu’nun Beşiktaş derbisindeki ‘BAS’kın ekibi!

Hollandalı hocanın hücum planında Benzia kilit isim olacak. Cezayirli oyuncu ataklara yön verecek. Ayew kanattan hücuma destek verecek. Bitirici hamle Slimani’den gelecek

24 Eylül 2018 07:23

Türkiye kariyerindeki ilk derbisinde Beşiktaş'ın karşısına çıkacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, rakibi yıkacak ekibini belirledi.

Hollandalı hocanın kozları Benzia, Ayew ve Slimani.  Taktik çalışmalarda bu üç oyuncuyla yakından ilgilenen Cocu, bire bir konuşmalar da yaparak beklentilerini anlattı.

Fenerbahçe'nin oyun planında Benzia, orta sahada takımın kilit ismi olacak, oyunu yönlendirecek.

Cocu'nun dikine oynamasını ve derinlemesine paslar atmasını istediği Cezayirli yıldız, orta saha ile hücum arasındaki pas bağlantısını sağlayacak, asistleri ile Slimani'yi besleyecek.

Kanarya'nın diğer Cezayirlisi Slimani de 1 numaralı hücum kozu olacak. Ayew de kanattan hem Slimani'yi destekleyecek hem ceza alanına girip gol arayacak hem de kendi bölgesindeki rakibi Quaresma'yı durdurmaya çalışacak

24 Eylül 2018 Sezonun ilk derbisi Kadıköy`de! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11`leri Buhranlı bir dönemden geçen Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı devirerek sorunların üzerine sünger çekmek istiyor. Avrupa'da tam yol ilerleyen siyah beyazlılar ise Kadıköy deplasmanında 14 yıllık galibiyet özlemini bitirmeye çalışacak. İşte dev derbi öncesi muhtemel 11'ler ve tüm detaylar... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:24 | 24 Eylül 2018
beşiktaş Fenerbahçe Phillip Cocu
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