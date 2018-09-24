Cocu’nun Beşiktaş derbisindeki ‘BAS’kın ekibi!

Türkiye kariyerindeki ilk derbisinde Beşiktaş'ın karşısına çıkacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, rakibi yıkacak ekibini belirledi.

Hollandalı hocanın kozları Benzia, Ayew ve Slimani. Taktik çalışmalarda bu üç oyuncuyla yakından ilgilenen Cocu, bire bir konuşmalar da yaparak beklentilerini anlattı.

Fenerbahçe'nin oyun planında Benzia, orta sahada takımın kilit ismi olacak, oyunu yönlendirecek.

Cocu'nun dikine oynamasını ve derinlemesine paslar atmasını istediği Cezayirli yıldız, orta saha ile hücum arasındaki pas bağlantısını sağlayacak, asistleri ile Slimani'yi besleyecek.

Kanarya'nın diğer Cezayirlisi Slimani de 1 numaralı hücum kozu olacak. Ayew de kanattan hem Slimani'yi destekleyecek hem ceza alanına girip gol arayacak hem de kendi bölgesindeki rakibi Quaresma'yı durdurmaya çalışacak

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