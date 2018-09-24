CANLI YAYIN: Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle! Derbi maçı izle! Babel gol perdesini açtı…

Süper Lig’de ilk derbi Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanıyor. Bein Sports canlı yayını ile ekranlara gelen mücadeleyi taraftarlar ‘Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Birçok ülkede canlı yayınlanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve Fener BJK maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Maçın ilk dakikalarında iki takım da sertleşti! Beşiktaş’ta Tolgay Arslan, Fenerbahçe’de ise Mehmet Topal yerde kaldı. Fırat Aydınus, faulü Fenerbahçe’nin kullanacağını işaret etti. Fenerbahçe’de baskı sonuç getirdi. Slimani, Atiba’dan topu kaptı ve Ayew’in önüne bıraktı. Ayew, sağ kanattan ortaladı ama hiçbir Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında değildi. Fenerbahçe ilk ciddi atağını 15. dakikada buldu. Ceza sahasında dar açıda topla buluşan Slimani, kaleye sert bir şut gönderdi. Karius, Slimani’nin şutunu yumrukladı ve uzaklaştırdı. 19. dakikada Babel, Fenerbahçe savunmasının hatasından faydalandı ve topu bir anda önünde buldu. Hollandalı futbolcunun sert vuruşuna kendisini siper eden Reyes, Beşiktaş’a korner kazandırdı. 34. dakikada ceza sahasının önünde topla buluşan Hasan Ali, kaleye çok sert vurdu ancak üst direğe takıldı. İlk yarının bitmesine 5 dakika kala 40. dakikada Beşiktaş aradığı golü Babel ile buldu. Ceza sahasının önünde topu önüne alan Babel, sağına çekti ve çok uzaklardan mükemmel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Beşitaş, Fenerbahçe karşısında deplasmanda öne geçti. FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK

Fenerbahçe: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Babel, Quaresma, Ljajic, Cyle Larin

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

Welcome back lads! pic.twitter.com/7OWaY67Bji — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 24 Eylül 2018

ŞENOL GÜNEŞ’E KÜFÜRLÜ TEPKİ

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, derbi maçta Beşiktaş'ı konuk etti. Kadıköy'de tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Maç başlamadan Şenol Güneş'e küfürlü tezahüratlar yapan Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş teknik direktörü sahaya çıkınca da protestosunu sürdürdü.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maç öncesi tribüne öncelikle geçmiş sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens'i çağırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş tribünlerini selamlayan bu üç futbolcuya tepki gösterdi.

COCU HOLLANDA'DA KAYBETMEDİ

Hollanda Ligi’nde geçen sezon PSV Eindhoven şampiyon olurken takımın başında teknik direktör Phillip Cocu vardı. Cocu, Kırmızı- Beyazlılar’la şampiyonluk yolundaki üç önemli rakibi Feyenoord, Ajax ve AZ Alkmaar’a karşı büyük üstünlük kurmuştu. Tecrübeli hoca, söz konusu rakiplerle oynadığı toplam 6 maçın sadece 1’ini kaybetti. Feyenoord’u 1-0 ve 3-1 (d), AZ Alkmaar’ı içerde ve dışarıda 3-2’lik sonuçlarla mağlup eden Cocu, Ajax’ı taraftarı önünde 3-0 yenerken, sadece deplasmanda aynı skorla sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ’I PEPE VE BABEL SIRTLIYOR

Beşiktaş’ta takımın gol yükünü çeken isimler Pepe ve Ryan Babel oldu. Pepe’nin savunmadan çıkarak attığı goller taraftarları mest ederken, Babel ise golcü sıkıntısına çözüm olarak görülüyor. Alvaro Negredo’nun takımdan ayrılmasının ardından Larin’in de daha fazla şans bulması bekleniyor.

Fenerbahçe’de ise son yıllardaki gol sorunu bu sezon da sürüyor. Islam Slimani gibi önemli bir yıldızı transfer eden takım, ayrıca Frey ile de forvete takviye yaptı ancak henüz takımda lig maçlarında 2 gol atabilen oyuncu yok. Hafta içinde Frey’den istediği verimi alamayan takımda bu maçta Slimani’nin forma giymesi bekleniyor.

VALBUENA YEDEK KULÜBESİNDE

Dinamo Zagreb maçı için Hırvatistan'a dahi götürülmeyen Mathiu Valbuena, 21 kişilik kadroya geri dönüyor. Derbiye kulübede başlayacak olan Fransız futbolcu, ikinci yarıda maçın gidişatına göre oyuna dahil olabilir. 33 yaşındaki oyuncu, ligde son oynanan Konyaspor maçında da kulübede oturmuş ancak süre alamamıştı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.