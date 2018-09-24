Bu Galatasaray’ı tanıyamadık

Sayılmayan gol, kaçan penaltı, ‘VAR' tartışması çok konuşulacak. Ben normalde ‘VAR' konusunda hep tereddütlüydüm ama maçı izlerken ne kadar yararlı olduğunu gördüm. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmalıyız elbette…

Benzer pozisyonlarda eskiden hakemler eyyam yapardı. VAR, Akhisar'ın golünü iptal etti, tribünlerden tepki yükseldi ama tribünler sahaya inmedi. Çünkü teknoloji var. Sahadaki hakeme değil ama VAR'a güveniyorlar. Akhisarlı Serginho'nun Serdar'ı kornerden gelen top sırasında düşürdüğü için VAR penaltı deyince hakeme itiraz bile olmadı.

Muslera, Manu'ya kontrolsüz girdi, VAR'ın kararı penaltıydı. Şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim: Hakemlerin kartlarını çıkarırken biraz vicdanlarını dinlemeleri gerekiyor.

Akhisarlı Mustafa'nın taktik faul bile olsa Onyekuru'ya yaptığı faul sonrası sarı kartı biraz hafif oldu. Devamında takım kaptanı Muslera'ya itiraz ettiği için kart göstermesi ise kabul edilir gibi değil.

Devre arasında NTV'yi açtım. Öyle ya ‘Şeytan'ın avukatı Rıdvan Dilmen bakalım ne diyecekti? Belli ki rahatsız olmuş ve bu maçtaki ile derbideki kamera sayısını konuşuyor.

Aslında anlatmak istediği, Serdar'ın ceza sahasında düşürülmesinde çalınan penaltının diğer maçlarda da çalınabilir mi noktasındaki algılarıydı.

HATALAR ZİNCİRİ Galatasaray’ın deplasman fobisi devam ediyor. Defanstaki zaafları taraftarları çileden çıkarıyor. Kadrolar açıklandığında Galatasaray'ın sahaya santrforsuz çıktığını gördük.

Herkesin gördüğünü Fatih hoca göremedi ve Sinan ile başladı. Kusura bakmayın ama Sinan bu takımın Süper Lig'deki golcüsü olamaz. Sinan, olsa olsa Türkiye Kupası'nda sıradan maçlarda oynar.

Fatih Hoca hatasını anlayıp ikinci yarı Eren'i sahaya sürse de karşılaşmaya santrforsuz çıkmanın bedelini ödedi. Tek bir gol pozisyonun yok, kanatlar işlemedi, merkezden bir tek etkili organize atağın yok.

Biz bu Galatasaray'ı tanıyamadık. Akhisar'ın en uçta oynayan oyuncusu Manu, Galatasaray'ın 3 puan umutlarını yerle bir etti. Teknik direktörsüz Akhisar'ı kutlamaktan başka söylenecek bir şey yok.

MAÇIN ADAMI: MANU

MAÇIN KIRILMA ANI: Rodrigues'in kaçırdığı penaltı. Ege temsilcisinin kaçan penaltının ardından güveni yerine geldi.

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