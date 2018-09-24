Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta dev derbiyle kapanırken nefeslerin tutulduğu karşılaşmadan önce Teknik Direktör Şenol Güneş, değerlendirmelerde bulundu. Güneş, “Durumumuz olumsuz değil, Gary Medel aramızda yok, Adriano’nun sakatlığı var. Güzel bir saha var, güzel bir ambiyans var ve umarım bu güzelliklerin karşılığını bugün verebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kadro tercihleri hakkında da konuşan deneyimli teknik direktör, “Ryan Babel ve Jeremain Lens’in güçlü olduğu dönemde ikisini bir arada kullanmak istedim. Ljajic’in son maçta ufak sakatlığı vardı ama önemli değil, düzeldi. Adem Ljajic ile de başlayabilirdim. Ljajic’e oyun içerisinde her zaman ihtiyaç olabilir. Ljajic ile başlayıp daha yumuşak bir orta saha mı, Atiba Hutchinson ile başlayıp daha sert bir orta saha mı?” şeklinde tercihine açıklık getirdi.

Santrforda Babel’in tercih etmesi yönünde “Takımdaki bütün oyuncularımdan hepsinden iyi performans bekliyorum. Babel güçlü olduğu için onu forvette oynattım. Vagner Love veya Cyle Larin ile de başlayabilirdim ama Babel ile başlamak avantajlı diye düşündüm. En uygun kadromuzun bu olduğunu düşündüm” yorumlarını yaptı. İlk 11`ler açıklandı Fenerbahçe Beşiktaş maçının iddaa oranları değişti! Süper Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iddaa oranlarında flaş bir değişiklik yapıldı. İlk 11'lerin açıklamasının ardından siyah beyazlılar 2.10 oranla favori olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku