Beşiktaş taraftarları derbi için Ülker Stadı’na geldi! Pancu fotoğrafları toplatıldı…

Spor Toto Süper Lig’in 6.haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ta taraftarlar büyük derbi için Ülker Stadı’na ulaştı.

Müsabakayı deplasman tribününde takip edecek olan siyah beyazlıları taşıyan 40 otobüs, Vodafone Park’tan hareket ederek maçın oynanacağı Ülker Stadı’na geldi… Polis kontrolünde üst araması yapılan taraftarlar konvoy eşliğinde güvenli bir şekilde stada ulaştırıldı.

Vodafone Stadı önünde toplanan Beşiktaş taraftarları maça ellerindeki kağıtlara bastırdıkları Pancu fotoğraflarını götürmek istedi. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle polis o fotoğrafların stada götürülmesine izin vermedi ve tek tek toplattı.