Babel Beşiktaş’ı sırtlamaya devam ediyor! Ryan Babel Fenerbahçe’ye attığı gol…

Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe’ye karşı oynayan Ryan Babel, ligde 4. golünü attı. Fenerbahçe’ye yaklaşık 25 metreden enfes bir gol atan Babel kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Ryan Babel bu sezon genelinde 6 gole imza attı.

Babel, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye gol atarak ligde ardı ardına 3 gol atmış oldu. Öte yandan Babel Fenerbahçe’ye karşı kariyerindeki tüm golleri Kadıköy’de attı.

RYAN BABEL KİMDİR?

Babel, 2004-2005 sezonunda ilk kez Ajax formasıyla resmi maçlara çıkmaya başladı. İlk sezonunda 24 maça çıkan ve 8 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu bu performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Babel ile birlikte o dönemde Ajax kadrosunda Wesley Sneijder, De Jong, Rafael van der Vaart ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Julien Escude gibi isimler de vardı.

Ajax formasıyla 3 sezonda 89 maça çıkan Babel 19 atma başarısını gösterdi. İsmi bir çok kulüple anılan yıldız adayı 2007 transfer sezonunda 17 milyon euro karşılığında İngiltere’nin Liverpool takımına transfer oldu.

İngiliz ekibi Liverpool’da toplam 3,5 sezon top koşturan Babel, 135 maça çıkarak 22 gol attı. Sol kanatta forma giyen futbolcu Liverpool’un Beşiktaş’ı 8-0 yendiği sonradan oyuna girerek 2 kez fileleri havalandırmıştı.

2011 yılında gözden düşen Babel Liverpool’dan ayrıldı ve 7 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın yolunu tuttu. Alman ekibinde 1 sezon forma giyen Babel daha sonra yetiştiği kulüp olan Ajax’a gitti. Eski kulübü ile 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel sürpriz bir şekilde Kasımpaşa’ya transfer oldu. Kasımpaşa formasıyla 59 maçta 14 gol attı. Kasımpaşa’nın küçülmeye gitmesinin ardından Babel’in adresi bu kez Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain oldu. 14 maçta 2 gol atan Babel’in Al Ain macerası da 1 sezon sürdü.