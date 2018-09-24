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Andre Ayew: ‘Gol attığım için mutluyum ama…’
Fenerbahçe

Andre Ayew: ‘Gol attığım için mutluyum ama…’

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

24 Eylül 2018 23:40

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü atan Andre Ayew, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ganalı oyuncu, “Bugün takım olarak çok iyi karakter koyduk, taraftar inanılmazdı. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık, önde girebilirdik. Beşiktaş, Babel ile bir şut çekti ve gol oldu. İkinci yarıda daha kompakt oynadık ve skoru bulduk, gol attığım için mutluyum ancak kazanamadık. Birlikte savaşmak ve odaklanmak adına Beşiktaş maçı bizim için çok iyi bir örnek olacak” diye konuştu.

24 Eylül 2018 Herkes bu anı konuşuyor! Şenol Güneş ve Gökhan Gönül... Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:40 | 24 Eylül 2018
Andre Ayew beşiktaş derbi Fenerbahçe
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