Aleksander Caferin’in sağ kolu EURO 2024 için Türkiye aleyhine çalışıyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül Perşembe günü açıklanacak. UEFA İcra Komitesi'nin 18 üyesi, Almanya ve Türkiye'nin aday olduğu organizasyon ile ilgili kararını verecek.

Kritik karar öncesi İsveç'ten gelen haber, UEFA yöneticilerinden bazılarının Türkiye aleyhine çalıştığını gösteriyor. Bu yöneticilerden biri, UEFA 1. Başkanvekili Karl-Erik Nilsson. İsveçli futbol adamı, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında “İnsan hakları ihlalleri olan bir ülkeye oy vermem. Verdirmemek için de çalışacağım” açıklamasını yaptı.

Avrupa futbolunu yöneten isimlerin oluşturduğu komitede toplam 20 üye yer alıyor. Servet Yardımcı ve Reinhand Grindel, Türkiye ve Almanya aday olduğu için oy kullanamayacak. UEFA İcra Komitesi'nde ikişer İngiliz, İsveçli ve İtalyan bulunuyor.

Başkan Ceferin, Slovenyalı. Portekiz, Ukrayna, Polonya, Macaristan, İsviçre, İrlanda, Fransa (kadın), Bulgaristan, Hırvatistan, İspanya ve Hollanda'dan da birer yönetici; Türkiye'nin kaderini belirleyecek karar toplantısında oylarını kullanacak.

‘EURO 2024’Ü İSTEMİYORUZ’

UEFA yöneticileri, Türkiye'nin ev sahipliğine sıcak bakmazken Alman futbolunda hafta sonunda oynanan birçok karşılaşmada, Almanya'nın EURO 2024 adaylığı protesto edildi.

Bundesliga'daki Augsburg-Werder Bremen maçında iki takımın taraftarları ortak tezahürat yaptı. 2. Lig ekiplerinden Dinamo Dresden'in taraftarları Darmstadt ile oynadıkları karşılaşma sırasında, üzerinde “Euro'larla satın alınmış turnuvalara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan değişim” ifadeleri yer alan bir pankart açtı.

Stuttgart'ın Fortuna Düsseldorf'u ağırladığı karşılaşmada ise taraftarlar, astıkları büyük pankartla DFB'ye tepki gösterdi. EURO 2024 için hazırlanan “Futbol bizi birleştirir” sloganı değiştirilerek “Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma” ifadeleri kullanıldı.