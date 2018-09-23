Zor da olsa Juventus… Ronaldo sahnede…

İtalya Serie A’da Juventus, deplasmanda Frosinone’yi 2-0 yenerek ligde 5’te 5 yaptı. Juventus karşısında oldukça iyi bir savunma yapan ve rakibine gol fırsatı tanımayan Frosinone’yi 81. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golü yıktı. 90+4’te Federico Bernardeschi’nin golü skoru belirledi.

Max Allegri: `Ronaldo`ya bağımlı değiliz` Juventus'un teknik direktörü Max Allegri, takımının Cristiano Ronaldo'ya bağımlı futbol oynamadığına vurgu yaptı. İlgili Haberi Oku

Sezon başına Real Madrid’den Juventus’a gitmesi ile transfer dönemine damga vuran Cristiano Ronaldo, yeni takımına alışmaya başladı. Juventus forması altında ilk gollerini geçtiğimiz hafta Sassuolo karşısında atan Cristiano Ronaldo, Frosinone deplasmanında da Juventus’a hayat verdi. Sert Frosinone savunması karşısında etkisiz kalan Juventus’ta sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımının ilk golünü kaydetti. 81. dakikada gelen gol sonrası savunma güvenliğini ikinci plana atan Frosinone, uzatmalarda ikinci golü kalesine gördü.

Real Madrid`in yıldızı Luka Modric'e 8 ay hapis cezası Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 8 ay hapis cezası istendi. Modric'in 870 bin 728 Euro tutarında Kamu Hazinesi'ne karşı iki mali suç işlediği tespit edildi. İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi’nde Valencia ile oynanan maçta kırmızı kart görerek taraftarlarını üzen Cristiano Ronaldo, Frosinone maçında gönül aldı. Cristiano Ronaldo böylece Juventus forması altında çıktığı 5. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu.

Ligde ilk 5 maçını kazanan Juventus, 15 puanla zirvedeki yerini korurken, Frosinone 1 puanla son sırada kaldı.