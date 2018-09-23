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Trabzonspor’dan Onur Kıvrak’a destek
Trabzonspor

Trabzonspor’dan Onur Kıvrak’a destek

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Göztepe maçında hatalı bir gol yiyen tecrübeli kaleci Onur Kıvrak'a destek oldu. Hacısalihoğlu, "Bir taraftar olarak bu kulüpte yıllardır birlikte olduğumuz, birçok mutluluğumuzun kahramanı olan, ekonomik konularda sürekli özverili davranışlar sergileyen ve bu takımın her zaman önünde olan bir kardeşimizi böyle kolay infaz etmeyin" ifadelerini kulandı.

23 Eylül 2018 13:23

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Spor Toto Süper Lig’de, dün Göztepe karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından yediği hatalı ikinci golle eleştirilen kaleci Onur Recep Kıvrak’a destek çıktı.

Hacısalihoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Onur’un dün şanssız, formsuz, kötü bir maç çıkardığını belirtti. “Kaybedilen 3 puan, yitirilen umutlar sonucu yaşanan bir hüsran” değerlendirmesinde bulunan Hacısalihoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ancak bir taraftar olarak bu kulüpte yıllardır birlikte olduğumuz, birçok mutluluğumuzun kahramanı olan, ekonomik konularda sürekli özverili davranışlar sergileyen ve bu takımın her zaman önünde olan bir kardeşimizi böyle kolay infaz etmeyin. O, bu kulübün hep onuru olmuştur, öyle de kalmalıdır.” 22 Eylül 2018 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: `Bize yakışmadı...` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:23 | 23 Eylül 2018
Hayrettin Hacısalihoğlu onur kıvrak spor toto süper lig trabzonspor
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