SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eğitim-Bir-Sen’den “pantolon intiharı” yorumu: Kepazelik
Süper Lig’de Okan Kocuk rüzgarı!
Bursaspor

Süper Lig’de Okan Kocuk rüzgarı!

Bursaspor'da Harun Tekin'in ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtarmayı başardı.

23 Eylül 2018 10:48

Yeşil-beyazlı takımda Okan Kocuk performansı parlıyor. Sezon başında Harun Tekin’in Fenerbahçeye transferinin ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, oynadığı 3 maçta güven verdi.

Bu maçlarda kalesine 10 şut gelen genç file bekçisi, 8’ini kurtarmayı başardı. Medipol Başakşehir maçında Emmanuel Adebayor’un penaltısını da çıkartan Kocuk, takımının elde ettiği puanda büyük pay sahibi oldu.

Başarılı eldiven, Adebayor’un penaltısını kurtarmasının ardından, “Adebayor’un kullanacağını biliyordum. Son ana kadar bekledim. His biraz da. Çok şükür çıkardım ve takımıma yardımcı oldu. Hislerim beni yanıltmadı” dedi.

22 Eylül 2018 Bursaspor`da Okan Kocuk güven veriyor Bursaspor kalesini genç eldiven Okan Kocuk'a teslim ederken, 23 yaşındaki file bekçisi performansıyla camiaya umut aşılıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:49 | 23 Eylül 2018
bursaspor Okan Koçuk
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 21:00
-
Besiktas
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor