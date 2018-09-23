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Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı… Galatasaray’ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı
Galatasaray

Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı… Galatasaray’ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı

Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray, 12. dakikada yediği golle geriye düştü. Regattin'in şutunda Ozan Kabak, kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak VAR kararı ile iptal edilen gol kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golde ofsayt kararının çıkması tartışma yaratırken, FIFA eski hakemi Selçuk Dereli, pozisyonu SÖZCÜ SKOR'a yorumladı.

Tarık ERYİĞİT 23 Eylül 2018 19:38

Spor Toto Süper Lig’în 6. haftasında lider Galatasaray’ın, deplasmanda Teleset Mobilya Ahhisarspor ile oynadığı karşılaşmada çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip, maçın 12. dakikasında Ozan Kabak’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ancak karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ozan Kabak’ın kendi kalesine attığı golden önce verilen pasa çalınan ofsayt, tartışma konusu oldu. Önce Ozan Kabak’ın kendi kalesine attığı gole çalındığı sanılan ofsayt kararı, futbolseverlerin kafasını karıştırdı. FIFA eski hakemi, SÖZCÜ yazarı Selçuk Dereli, pozisyonu SKOR için yorumladı.

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İlk pozisyonda ofsayt olduğu için diğer pozisyonun bir anlamı kalmadığını belirten Selçuk Dereli, kafa karışıklığını gidermek için Ozan Kabak’ın pozisyonunu da yorumladı. Taraftarların Ozan Kabak’ın pozisyonu sonrası yaşanan tartışmalar ile ilgili olarak Selçuk Dereli “Pozisyona baktığımızda Regattin şut çektiğinde Ozan Kabak’ın yanında ofsayt pozisyonunda bir Akhisarspor futbolcusu var. Ozan Kabak, o futbolcunun varlığı nedeniyle kafa vuruyor. Kendi kalesine bile atmış olsa, Ozan Kabak ofsayttaki futbolcu yüzünden kafa vurduğu için pozisyonda ofsayt çalınabilirdi. İkinci pozisyonda önemli olan ofsaytta bulunan oyuncunun kendi kalesine gol atan oyuncuyu etkileyip etkilememesidir. Burada etkilediği düşünüldüyse ofsayt kararı verilebilir. Yoruma açık bir pozisyon” dedi.

Son güncelleme 21:40 | 23 Eylül 2018
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