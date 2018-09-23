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Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı!
Almanya Bundesliga

Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi Schalke 04, Bundesliga'da konuğu Bayern Münih'e 2-0 yenildi. Schalke 04, sezonun 4. haftasında dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

23 Eylül 2018 00:52

Almanya Bundesliga’da 4. hafta karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Bayern Münih’e 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray’ın rakiplerinden Schalke 04, Veltins Arena’da lider Bayern Münih’i konuk etti. Bavyera ekibi, 8. dakikada James Rodriguez ve 64. Robert Lewandowski’nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz galibiyet veya beraberlik elde edemeyen Schalke 04, bir maç eksiği bulunan Bayer Leverkusen ile puansız iki takımdan biri konumunda. Bayern Münih ise 12 puanla liderliğini sürdürdü. 22 Eylül 2018 Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, oyuncusunun hatasından sonra gözyaşlarını tutamadı! Bundesliga'nın dördüncü haftasında Augsburg, konuğu Werder Bremen'e 3-2 mağlup olurken 75'te yaptığı büyük hata ile skorun 3-2'ye gelmesine sebep olan Fabian Giefer'in hatası hakkında yorum yapan Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, oyuncusunun üzüntüsünden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:52 | 23 Eylül 2018
Almanya Bundesliga bayern münih galatasaray schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi
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