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Robin Van Persie, Dick Advocaat’ı üzdü!
Dünyadan Futbol

Robin Van Persie, Dick Advocaat’ı üzdü!

Feyenoord, Fenerbahçe'nin eski santrforu Robin Van Persie'nin 87. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'ın takımı Utrecht'i 1-0 yendi.

23 Eylül 2018 17:32

Hollanda Eredivisie’de Feyenoord, Robin van Persie’nin golüyle Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Utrecht’i 1-0 yendi. Eredivisie’nin 6. haftasında Feyenoord, Fenerbahçe’yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat’la ilk maçına çıkan Utrecht’i konuk etti. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie’nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Advocaat’a ilk maçında mağlubiyet yaşattı. Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5’e çıkardı. Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13’e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı. 23 Eylül 2018 Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı! UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi Schalke 04, Bundesliga'da konuğu Bayern Münih'e 2-0 yenildi. Schalke 04, sezonun 4. haftasında dördüncü mağlubiyetini yaşadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:39 | 23 Eylül 2018
Dick Advocaat feyenoord Hollanda Eredivisie Robin van Persie Utrecht
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