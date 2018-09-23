Rıdvan Dilmen’in ‘kız gibi oynanmaz’ sözleri tepki çekti!

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray karşısında 3-0 kazandığı maçı yorumladı. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen’in Serdar Aziz’e çalınan penaltı kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Futbol kız gibi oynanacak oyun değildir” sözleri tepki çekti.
Rıdvan Dilmen, Serdar Aziz’in pozisyonda itildiğini kabul ederken, penaltı çalınabileceğini söyledi. Her maçta buna benzer pozisyonlar olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, savunma oyuncularının dikkatli olması gerektiğini belirtirken “Ancak yine de futbol kız gibi oynanacak oyun değildir” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından Rıdvan Dilmen’e sosyal medyadan tepki paylaşımları yapıldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Sayın dilmen’i “kız gibi futbol oynanmaz”cümlesinden dolayı kınıyorum,bu memlekette gayet başarılı bayan futbol takımları var.Çok başarılı bayan sporcularımız var.
— Zübeyde Coskun (@coskunzubeyde1) 23 Eylül 2018
Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısı ile ilgili ise şu yorumları yaptı:
“Akhisarspor-Galatasaray karşılaşmasında 11 kamera ile kullanılıyormuş VAR sistemi için. Dünya Kupası karşılaşmalarında bu sayı 34-35. Biz kamera sayısını en az 20’ye çıkarmamız gerekiyorki yorum yapabilelim. Şimdi hakem ofsayt diyorsa ofsayttır. Bizim sağlıklı yorum yapmamız mümkün değil.”
‘TFF’NİN OTURUP KAYNAK YARATMASI GEREK’
“TFF ve yayıncı kuruluşun oturup kaynak yaratması gerekiyor VAR için. 20 kameraya çıkartsınlar yoksa bu çok tartışılır. Maçlar artık ortalama 98-99 dakika oynanıyordur bu VAR sisteminden sonra.”
‘HER HAFTA 8 PENALTI ÇALARIM SİZE’
“Galatasaray’ın kazandığı pozisyon bence penaltı. Ama her hafta böyle 8 tane penaltı çalarım size. Buna penaltı çalınıyorsa, Türkiye’de penaltı rekoru kırılır.”
‘PENALTIYI BENCE EMRE ATMALIYDI’
“Eren’de bir sakatlık yoksa Eren-Onyekuru değişikliği olur diye düşünüyorum. Akhisar iyi oynayan bir takım. İlk yarıda 3 tane net pozisyona girdiler. Benim tercihim penaltı atışında Emre Akbaba olmalıydı. Frikiği Emre’ye kullandırıyorsan, Alanya’nın da penaltıcısı oysa bence o atmalıydı.”