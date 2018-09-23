Rıdvan Dilmen’in ‘kız gibi oynanmaz’ sözleri tepki çekti!

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray karşısında 3-0 kazandığı maçı yorumladı. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen’in Serdar Aziz’e çalınan penaltı kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Futbol kız gibi oynanacak oyun değildir” sözleri tepki çekti.

Mustafa Çulcu`dan VAR itirafı: Teknoloji de bizde yetersiz kaldı MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, 'Spor Uygarlığının Neresindeyiz?' konulu panele katıldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında konuşan Mustafa Çulcu, Dünya Kupası ile Süper Lig'i karşılaştırdı. Mustafa Çulcu, teknolojide yetersiz kalındığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen, Serdar Aziz’in pozisyonda itildiğini kabul ederken, penaltı çalınabileceğini söyledi. Her maçta buna benzer pozisyonlar olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, savunma oyuncularının dikkatli olması gerektiğini belirtirken “Ancak yine de futbol kız gibi oynanacak oyun değildir” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından Rıdvan Dilmen’e sosyal medyadan tepki paylaşımları yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Rıdvan Dilmen: "Futbol kız gibi oynanacak oyun değildir." Cinsiyetçilik yine zirvede. Bir düzeltme beklenmeli! — küçük Profesör (@kucukprofesor) September 23, 2018

@ntvspor Rıdvan Dilmen cinsiyetçi dili bırakmalı. Futbol "Kız gibi" oynanmaz derken, uluslararası kadın futbolunun geldiği noktadan habersiz misiniz? — Ebru Dicle (@dicle_ebru) September 23, 2018

Rıdvan Dilmen sen primci bir tek hücrelisin çünkü söylediğin şeylerin başka açıklaması yok — Demet (@demetdumaan) September 23, 2018

Sayın dilmen’i “kız gibi futbol oynanmaz”cümlesinden dolayı kınıyorum,bu memlekette gayet başarılı bayan futbol takımları var.Çok başarılı bayan sporcularımız var. — Zübeyde Coskun (@coskunzubeyde1) 23 Eylül 2018

Rıdvan Dilmen “Futbol kız gibi oynanacak oyun değildir” dedi. Vaziyet alın buralar karışacak. — Ümit soğuksu (@umit_soguksu) September 23, 2018

Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısı ile ilgili ise şu yorumları yaptı:

“Akhisarspor-Galatasaray karşılaşmasında 11 kamera ile kullanılıyormuş VAR sistemi için. Dünya Kupası karşılaşmalarında bu sayı 34-35. Biz kamera sayısını en az 20’ye çıkarmamız gerekiyorki yorum yapabilelim. Şimdi hakem ofsayt diyorsa ofsayttır. Bizim sağlıklı yorum yapmamız mümkün değil.”

Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı... Galatasaray`ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray, 12. dakikada yediği golle geriye düştü. Regattin'in şutunda Ozan Kabak, kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak VAR kararı ile iptal edilen gol kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golde ofsayt kararının çıkması tartışma yaratırken, FIFA eski hakemi Selçuk Dereli, pozisyonu SÖZCÜ SKOR'a yorumladı. İlgili Haberi Oku

‘TFF’NİN OTURUP KAYNAK YARATMASI GEREK’

“TFF ve yayıncı kuruluşun oturup kaynak yaratması gerekiyor VAR için. 20 kameraya çıkartsınlar yoksa bu çok tartışılır. Maçlar artık ortalama 98-99 dakika oynanıyordur bu VAR sisteminden sonra.”

‘HER HAFTA 8 PENALTI ÇALARIM SİZE’

“Galatasaray’ın kazandığı pozisyon bence penaltı. Ama her hafta böyle 8 tane penaltı çalarım size. Buna penaltı çalınıyorsa, Türkiye’de penaltı rekoru kırılır.”

‘PENALTIYI BENCE EMRE ATMALIYDI’

“Eren’de bir sakatlık yoksa Eren-Onyekuru değişikliği olur diye düşünüyorum. Akhisar iyi oynayan bir takım. İlk yarıda 3 tane net pozisyona girdiler. Benim tercihim penaltı atışında Emre Akbaba olmalıydı. Frikiği Emre’ye kullandırıyorsan, Alanya’nın da penaltıcısı oysa bence o atmalıydı.”