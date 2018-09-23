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Galatasaray

Rıdvan Dilmen’in ‘kız gibi oynanmaz’ sözleri tepki çekti!

Rıdvan Dilmen, Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen'in, Serdar Aziz'in penaltı pozisyonu ile ilgili sarf ettiği sözler, cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekti.

23 Eylül 2018 20:56

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray karşısında 3-0 kazandığı maçı yorumladı. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen’in Serdar Aziz’e çalınan penaltı kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Futbol kız gibi oynanacak oyun değildir” sözleri tepki çekti.

23 Eylül 2018 Mustafa Çulcu`dan VAR itirafı: Teknoloji de bizde yetersiz kaldı MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, 'Spor Uygarlığının Neresindeyiz?' konulu panele katıldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında konuşan Mustafa Çulcu, Dünya Kupası ile Süper Lig'i karşılaştırdı. Mustafa Çulcu, teknolojide yetersiz kalındığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen, Serdar Aziz’in pozisyonda itildiğini kabul ederken, penaltı çalınabileceğini söyledi. Her maçta buna benzer pozisyonlar olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, savunma oyuncularının dikkatli olması gerektiğini belirtirken “Ancak yine de futbol kız gibi oynanacak oyun değildir” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından Rıdvan Dilmen’e sosyal medyadan tepki paylaşımları yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısı ile ilgili ise şu yorumları yaptı:

“Akhisarspor-Galatasaray karşılaşmasında 11 kamera ile kullanılıyormuş VAR sistemi için. Dünya Kupası karşılaşmalarında bu sayı 34-35. Biz kamera sayısını en az 20’ye çıkarmamız gerekiyorki yorum yapabilelim. Şimdi hakem ofsayt diyorsa ofsayttır. Bizim sağlıklı yorum yapmamız mümkün değil.”

23 Eylül 2018 Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı... Galatasaray`ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray, 12. dakikada yediği golle geriye düştü. Regattin'in şutunda Ozan Kabak, kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak VAR kararı ile iptal edilen gol kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golde ofsayt kararının çıkması tartışma yaratırken, FIFA eski hakemi Selçuk Dereli, pozisyonu SÖZCÜ SKOR'a yorumladı. İlgili Haberi Oku

‘TFF’NİN OTURUP KAYNAK YARATMASI GEREK’

“TFF ve yayıncı kuruluşun oturup kaynak yaratması gerekiyor VAR için. 20 kameraya çıkartsınlar yoksa bu çok tartışılır. Maçlar artık ortalama 98-99 dakika oynanıyordur bu VAR sisteminden sonra.”

 

‘HER HAFTA 8 PENALTI ÇALARIM SİZE’

“Galatasaray’ın kazandığı pozisyon bence penaltı. Ama her hafta böyle 8 tane penaltı çalarım size. Buna penaltı çalınıyorsa, Türkiye’de penaltı rekoru kırılır.”

‘PENALTIYI BENCE EMRE ATMALIYDI’

“Eren’de bir sakatlık yoksa Eren-Onyekuru değişikliği olur diye düşünüyorum. Akhisar iyi oynayan bir takım. İlk yarıda 3 tane net pozisyona girdiler. Benim tercihim penaltı atışında Emre Akbaba olmalıydı. Frikiği Emre’ye kullandırıyorsan, Alanya’nın da penaltıcısı oysa bence o atmalıydı.”

Son güncelleme 21:25 | 23 Eylül 2018
rıdvan dilmen
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