Herşey VAR! Akhisarspor Galatasaray maç özeti izle | Penaltı kaçtı, gol iptal oldu…

Akhisarspor Galatsaray maçını kaçıranlar için özet izleme linki haberimizde. Maç fazlasıyla liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray Akhisar deplasmanında yıkıldı. Akhisarspor maçı 3-0 kazandı. Galatasaray’da penaltının başına geçen Rodrigues’in ağ alt köşeye vuruşunu kaleci Fatih Öztürk çıkardı. ev sahibi takımın bir golü VAR kararı ile iptal oldu. Akhisarspor Galatasaray maç özetini haberimizde bulunan link ile yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

AKHİSARSPOR GALTASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ ÖZETİ

41 . dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş’ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho’nun müdahalesiyle Serdar Aziz’in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues’in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi. Sarı kırmızılılar böylece ligdeki son 5 penaltının 4’ünden faydalanamamış oldu.

Maç sonucu: Akhisarspor 3-0 Galatasaray #AKHvGS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 23 Eylül 2018

İkinci yarı ise ev sahibinin golüyle başladı. 51. dakikada Regattin’in nefis topuk pasında Muslera ilse karşı karşıya kalan Manu takımını öne geçiren isim oldu.

Golden sonra Galatasaray beraberlik için bastırsa da 78. dakikada Manu, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Güray farkı ikiye çıkaran isim oldu. 84. dakikada ise bir duran topta Muslera, Ozan ile çarpışında boşta kalan topu Mustafa Yumlu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Karşılaşma da bu sonuçla 3-0 sona erdi. Böylece son 2 deplasman maçında kalesinde 7 gol gören Galatasaray, bu sezon 2. kez kaybederek haftayı 12 puanla tamamladı. İlk galibiyetini alan Akhisarspor ise 5 puana yükseldi.

Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı... Galatasaray`ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray, 12. dakikada yediği golle geriye düştü. Regattin'in şutunda Ozan Kabak, kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak VAR kararı ile iptal edilen gol kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golde ofsayt kararının çıkması tartışma yaratırken, FIFA eski hakemi Selçuk Dereli, pozisyonu SÖZCÜ SKOR'a yorumladı. İlgili Haberi Oku