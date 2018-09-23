Obradovic çılgına döndü! Taktik tahtasını parçaladı…

Zadar Turnuvası finalinde CSKA Moskova ile karşılaşan Fenerbahçe’de Koç Zeljko Obradovic ilk yarının sonunda aldığı molada üst üste verilen savunma ribaundlarından dolayı çok sinirlendi.

İlk yarıdaki son CSKA hücumunda 2 hücum ribaundu veren Fenerbahçe, Alec Peters’ten üçlük yiyip 34-32 geriye düştü ve ardından Zeljko Obradovic’in molası geldi. Oldukça sinirlenen Obra’nın, taktik tahtasını yere fırlatarak oyunculara verdiği agresif tepki ekranlara geldi.

Sosyal medyada da çok paylaşılan o görüntüler sonrası Obradovic’in hazırlık maçı olmasına rağmen oldukça hırslı olmasına vurgu yapıldı.

Fenerbahçe kupa finalinde CSKA Moskova’yı 86-76 mağlup ederek 4. kez kupaya sahip oldu.