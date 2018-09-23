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Fenerbahçe

Obradovic çılgına döndü! Taktik tahtasını parçaladı…

Obradovic CSKA Moskova ile oynanan final maçında çılgına döndü. Tecrübeli hoca taktik tahtasını yerde parçaladı.

23 Eylül 2018 23:15

Zadar Turnuvası finalinde CSKA Moskova ile karşılaşan Fenerbahçe’de Koç Zeljko Obradovic ilk yarının sonunda aldığı molada üst üste verilen savunma ribaundlarından dolayı çok sinirlendi.

İlk yarıdaki son CSKA hücumunda 2 hücum ribaundu veren Fenerbahçe, Alec Peters’ten üçlük yiyip 34-32 geriye düştü ve ardından Zeljko Obradovic’in molası geldi. Oldukça sinirlenen Obra’nın, taktik tahtasını yere fırlatarak oyunculara verdiği agresif tepki ekranlara geldi.

Sosyal medyada da çok paylaşılan o görüntüler sonrası Obradovic’in hazırlık maçı olmasına rağmen oldukça hırslı olmasına vurgu yapıldı.

Fenerbahçe kupa finalinde CSKA Moskova’yı 86-76 mağlup ederek 4. kez kupaya sahip oldu.

Son güncelleme 23:41 | 23 Eylül 2018
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