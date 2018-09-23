SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rektör, soruşturması süren amca oğlunu fakülteye atadı
NBA takımlarından Chicago Bulls’ta forma giyen Ömer Aşık hastalıktan kurtulamıyor
NBA

NBA takımlarından Chicago Bulls’ta forma giyen Ömer Aşık hastalıktan kurtulamıyor

NBA ekibi Chicago Bulls'ta görev yapan milli basketbolcu Ömer Aşık, meydana gelen eklem iltihabı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

23 Eylül 2018 18:30

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, hastalığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. Chicago Bulls’un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pivot Ömer Aşık’ın meydana gelen eklem iltihabı sebebiyle belirsiz bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.

22 Eylül 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası | Türkiye kupaya çok farklı başladı! İspanya'nın Tenerife kentinin ev sahipliği yaptığı FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Türkiye, B Grubu'nun ilk maçında Arjantin'i 63-37'lik skorla mağlup etti ve turnuvya zaferle başladı. İlgili Haberi Oku

Açıklamada, tedavisine başlanan milli basketbolcunun iyileşme süreci tamamlandığında sahalara dönüş tarihinin duyurulacağı ifade edildi.  Ömer Aşık, daha önce de yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Kariyeri boyunca NBA normal sezonlarında 471 maça çıkan Ömer Aşık, 5,3 sayı, 7,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Son güncelleme 18:30 | 23 Eylül 2018
Chicago Bulls NBA ömer aşık
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 21:00
-
Besiktas
Galatasaray
28/09/2018 - 20:00
-
BB Erzurumspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor