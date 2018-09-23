Mustafa Çulcu’dan VAR itirafı: Teknoloji de bizde yetersiz kaldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 29’uncusu düzenlenen “Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali” kapsamında “Spor Uygarlığının Neresindeyiz?” konulu panele katılan Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında tespitlerde bulundu. Dünya Kupası’nda 33 açının bulunduğunu belirten Mustafa Çulcu, Spor Toto Süper Lig’de ise 12 kamera açısında kalındığını belirtti. Mustafa Çulcu, teknoloji açısından yetersiz kalındığını söyledi.

Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı... Galatasaray`ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray, 12. dakikada yediği golle geriye düştü. Regattin'in şutunda Ozan Kabak, kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak VAR kararı ile iptal edilen gol kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golde ofsayt kararının çıkması tartışma yaratırken, FIFA eski hakemi Selçuk Dereli, pozisyonu SÖZCÜ SKOR'a yorumladı. İlgili Haberi Oku

Video hakemlik alanında yaşananları anlatan Mustafa Çulcu, video hakemliğin Dünya Kupası’nda 33 kamera, Süper Lig’de ise 12 kamera ile yapıldığına dikkat çekti. Mustafa Çulcu, “Hakem deyince futbol, futbol deyince hakem ayrılmaz bir bütündür. Son dönemde keyifle izlediğimiz video hakemliğin Türk futbolunda yer aldığı dönemde şunu yazdım. Bu sistemin birinci önceliğine saygıyı koymalıyız. O saygıyı bekleyen grubu da birikimli insanlardan oluşturmamız gerekir. Dünya kupasında hakemler tartışılmadı çünkü burası bir şölendi. Türkiye’de yeterince saygıyı göstermiyoruz. Teknoloji de bizde yetersiz kaldı. Dünya kupasında 33 açı varken bizde sadece 12 kamera açısına yükseltildi. Hakemlere gelirsek; kıtaların en iyi hakemleri oraya gönderildi hatta maç verilmeyen hakemler bile oldu. Türkiye’de maalesef başarıya ödül başarısızlığa ceza bir kaç yıldır uygulanmıyor. Nasıl futbolcu başarısız olduğunda yedek kulübesine çekiliyorsa hakem de çekilecek. En önemli unsur; biz video hakemlik sistemine saygı duyuyor muyuz? Futbol Federasyonu’nu bir kenara koyalım, alkışlıyoruz. 2 milyon Euro harcayarak mükemmel bir hakem odası kurdu. Futbolun içine bu teknoloji girdi ve çıkmayacak, adalet ve eşitlik için önemli bir yol kat etmekte. Futbolun natürelliğini bozuyor diye bir hisse kapılıyorum. Şimdi santimlerle ofsaytı tespit ediyoruz, bu doğallığı bozuyor. Hatalar da, tartışmalar da bitmeyecek ama skandallar bitecek. Video başında bulunan hakemin cesur ve adaletli olması lazım. İnşallah başaracaklar diye umut ediyorum ama son söz saygı. Video hakemlik henüz bizde bir bebek” dedi.

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MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nu başarısız bulduğunu aktaran Mustafa Çulcu, “Her futbolcu babadan muhteşem hakem doğmaz. Arkadaki gençler ‘Bana neden böyle yapmıyorlar?’ diyor. Futbol hakemliği, oyunculuk bir yetenektir. Biz yeteneklere şans veriyoruz muyuz onu konuşacağız. Ahbap-çavuş ilişkilerinden kurtulmamız lazım. Dünya kupasında 2 yıl eğitim olan hakemler videonun başına oturtuldu” şeklinde konuştu.