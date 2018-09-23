Mircea Lucescu: Batılı hocalarla bu iş olmaz

Özlem GÜRSES / SÖZCÜ Mircea Lucescu… 2000 yılında Fatih Terim İtalya'nın yolunu tutarken Galatasaray'ın başına geçtiğinde tanıdım onu. Basınla yıldızı bir türlü barışmayan Rumen hoca, bugün de A Milli Takım'ın yine çok konuşulan, çok tartışılan teknik direktörü. Lucescu ile Bein Sports'un ‘Futbolun Süperleri' gecesinde sohbet etme fırsatı buldum.

Sakin ve mütevazısınız…

Görüntüye aldanmayın! Maç ve antrenmanlarda çok sert ve agresif olabiliyorum. Ben futbolda her şeyden önce zihinsel gelişime ve konsantrasyona inanırım.

Ne gibi?

Sporda da hayatta da her şey kafada başlar. Biraz da bu nedenle genç oyuncularla çalışmak bir antrenör için her zaman daha avantajlıdır. Onları dilediğiniz gibi yetiştirebilirsiniz. Ama deneyimli ve yıllanmış bir oyuncunun alışkanlıklarını değiştirmek zordur. Tıpkı hayat gibi. 20 yaşında birini geliştirebilirsiniz ama 60 yaşında biri için bu daha zor.

Hangi yaş evresi önemli?

Bir futbolcunun şekillenmesinde en önemli evre 18-21 yaş aralığı. Hem bedeni, hem kişiliği o evrede gelişir. Bu evre, bir futbolcunun olgunlaşma dönemidir. Ben o yaş grubu oyuncularımı uluslararası anlamda olgunlaştırmaya çalışıyorum. Benim felsefemde eğitim bir futbolcu için her şeyden daha önemlidir.

Ne anlamda eğitim?

Hayatı ve kendini tanımak, bedenini ve potansiyelini öğrenmek, düzgün bir vatandaşlık bilincine sahip olmak, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve en önemlisi doğru davranış kalıplarının oturması. Yani psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik bir eğitimden söz ediyorum.

Size göre iyi oyuncu nasıl biridir?

Her şeyden önce yetenekli olacak elbette, teknik yetenek önemli. Ama yeterli değil. Futbol çok karmaşık bir spordur. Çok yetenekli pek çok oyuncu sahada kalmayı, hatta topa vurmayı bile beceremez. Maç sırasında psikolojini yönetmek en az kondisyon kadar önemli. Ne zaman sakin kalacaksın, ne zaman agresif olacaksın, hangi anda oyunun temposunu değiştireceksin, takımla ne şekilde işbirliği yapacaksın? Bunlar sonucu da belirleyen kriterler. Eğer yanlış davranırsan takımı felakete sürüklersin.

İyi oyuncularla iyi takım kurulur mu?

Her zaman değil. Bir dönem 13 Brezilyalı ile çalıştım. Şimdi hepsi çok büyük takımlarda oynuyor. Ama o zaman iyi sonuçlar almadık.

Diyelim ki takımdakiler çok iyi ama sizi sevmediler…

Yandık demektir! Tabii ki iyi takım için oyuncularla ilişkilerim hayati önemde. Çünkü ancak kendimi iyi anlatabilirsem güçlü bir stil yaratabiliriz. Oyunun organizasyonunu çok iyi anlamış olmaları gerek.

Peki sizinle çalışmak istemezlerse?

Onlar gider, başkası gelir, yapacak bir şey yok! Teknik direktör bir takım için birinci sırada gelir.

Türk futbolu?

Avrupa'da oynamak bir Türk için kolay değil, çünkü o yapılarda yeni oyunculara pek fırsat vermezler. Ancak çok çok büyük bir yetenekse… Türk futbolu başarılı olabilir ama gençlere daha fazla şans tanımak gerek.

14 yabancı kuralı?

Çok fazla. Bu meselede bence çok temel başka bir sorun var. Türk takımları genellikle Batılı teknik direktörlerle çalışmayı tercih ediyor. İsmi iyi, deneyimi çok olan Batılılar kulüp yönetimleri için kalkan oluyor. Böylece başarısızlık sadece onlara fatura edilmiyor. Medyanın ve taraftarın baskısını da unutmayalım. O teknik direktörler de kendi kültürlerine uygun futbolcularla çalışmak istiyor, yani yabancılarla. Ve genç bir Türk oyuncuyu yetiştirme cesaretini gösteremiyorlar. Öyle bir zaman ve motivasyonları yok, hatta karakterleri yok. Oysa benim deneyimim Türk oyuncuların Balkan kökenli teknik direktörlerle daha iyi sonuç aldığı yönünde. Çünkü her şeye rağmen birbirine benzeyen, daha yakın kültürler. Balkan teknik adamlar Türk oyuncuların dilinden anlıyor.

Türk futbolu daha fazla gelişebilir mi?

Türk oyuncular büyük başarılar kazanabilir. Ben Galatasaray ile Süper Kupa'yı Türk oyuncularla kazandım. Sadece doğru oyun ve doğru takım taktikleri ile. Şimdi de Berkay var, çok beğeniyorum onu, çok yetenekli bir genç.

Bir takım için sihirli şey nedir?

Sihir her zaman aldığın sonuçtur. Başardıysan başardın demektir.

Fatih Terim'in dediği gibi yani: Resultante importante!

Öyle! Ben Galatasaray'a hemen onun ardından geldim. Onun sahip olduğu tüm kilit oyuncuları kaybetmiştim. Buna rağmen çok kısa zamanda iki kupa birden kazandım.