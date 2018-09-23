Manchester United evinde beraberliğe razı oldu!

İngiltere Premier League’in 6. haftasında Manchester United, Old Trafford’da Wolverhampton’ı konuk etti. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Jose Mourinho’nun öğrencileri sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 10’a yükselterek maç fazlasıyla 6. sırada kaldı. Liverpool, Chelsea ve Manchester City’nin dolu dizgin başladığı sezonda puan kayıpları yaşayan ve Jose Mourinho’nun koltuğunun sallandığı iddia edilen United, 18’de Fred’in golüyle 1-0 öne geçti.

Farkı açamayan Kırmızı Şeytanlar, 53’te Joao Moutinho’nun golüne engel olamadı. Manchester United, maç boyunca topa hakim olsa da yeniden öne geçmeyi başaramazken beraberlikle yetinmek durumunda kaldı. Ligin yeni ekibi Wolves ise bu sonuçla puanını 9’a yükseltti.

Beyin kanaması geçiren ve tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan efsane teknik adam Sir Alex Ferguson, Manchester United’ın, Wolverhampton’ı konuk ettiği karşılaşmada Old Trafford’daydı. United taraftarları efsaneyi böyle karşıladı…pic.twitter.com/y2pkpKEK6n — SKOR (@SozcuSkor) 22 Eylül 2018

Ferguson geri döndü!

Maç öncesinde ise Old Trafford’da güzel görüntüler vardı. Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan, ameliyat edilen ve bir süredir tedavi gören efsanevi menajer Sir Alex Ferguson, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez tribündeydi. 76 yaşındaki İskoç futbol insanı, tribünlerdeki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Manchester United'da 27 sene görev yapan Sir Alex Ferguson, 13 Premier League şampiyonluğu, 1999'da ve 2008'de olmak üzere iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 FA Cup, 4 de Lig Kupası kazandı. Tüm zamanların en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Ferguson, 2013 yılında emeklilik kararı almıştı.

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