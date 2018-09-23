MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-1 Demir Grup Sivasspor | Spor Toto Süper Lig 6. hafta

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor, evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 10. dakikada Arouna Kone’nin penaltısı ile geriye düşen Antalyaspor, Mevlüt Erdinç’in 35. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Souleymane Doukara’nın 45. dakikada penaltıdan attığı gol Antalyaspor’u öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu galibiyetle puanını 10 yapan Antalyaspor, 8. sıraya yükselirken, Demir Grup Sivasspor 5 puanda kalarak 16. sırada yer aldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Yusuf Bozdoğan
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Maicon (Dk. 81 Chico), Doğukan Sinik (Dk. 66 Harun Alpsoy), Doukara, Mevlüt Erdinç (Dk. 51 Danilo)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt), Robinho, Torje (Dk. 77 İlker Sayan), Emre Kılınç, Kone (Dk. 68 Muhammet Demir)
Goller: Dk. 11 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 35 Mevlüt Erdinç, Dk. 45 Doukara (Penaltıdan) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Doğukan Sinik, Dk. 55 Yekta Kurtuluş, Dk. 83 Doukara, Dk. 90 1 Danilo (Antalyaspor), Dk. 90 1 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 11′ Dakikada penaltıyı kullanan Kone, kaleci Boffin’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
17′ Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Nazım Sangare’nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
31′ Hakan Özmert’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası üzerinde Diego’nun kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.
GOL! 35′ Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Hakan Özmert’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ön direk hizasında Mevlüt Erdinç’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-1
44′ Antalyaspor penaltı kazandı. Doukara’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, Braz’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.
GOL! 45′ Penaltıyı kullanan Doukara, kaleci Ali Şaşal Vural ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1
74′ Torje’nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkte topla buluşan Medjani’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.
78′ Muhammet Demir’in savunmanın arkasına attığı pasta, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç’ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90′ Douglas’ın uzun pasında ceza sahası dışında topu karşılayan Nazım Sangare, kafayla topu kalecisi Boffin’e gönderdi. Önde bulunan kaleci Boffin, kendisini geçen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde yakaladı.
90+3′ Robinho’nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muhammet Demir, çizgiye inip topu içeri çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.