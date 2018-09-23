MAÇ SONUCU | Altay 0-1 Giresunspor | Spor Toto 1. Lig 6. hafta

Spor Toto 1’inci Lig’de 6’ncı hafta mücadelesinde üst sıraları hedefleyen iki takımdan Altay evinde Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor 12 puana ulaşırken, Altay 9 puanda kaldı. Müsabakayı 113’ü Giresunspor seyircisi olmak üzere toplam 2 bin 426 biletli seyirci izledi. Altay, bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp

ALTAY: Emre, Yasin, Ivanov (Dk. 73 Murat Uluç), İbrahim Öztürk, Özgür, Ferhat (Dk. 57 İbrahim Akın), Metin (Dk. 46 Tevfik), Kappel, Eugenio, Paixao

GİRESUNSPOR: Anıl, Uğur Arslan, Aykut, Ferhat, Kağan (Dk. 62 Ozan Can), Hüsamettin, Landel, Kürşad, Adama Ba (Dk. 73 Fatih) , Husmani, Ergin Keleş (Dk. 86 Muhammet Reis)

GOL: Dk. 11 Kağan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Ferhat, İbrahim Akın, Murat Uluç (Altay) – Anıl, Landel (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 11′ Altay defansının arkasına gönderilen uzun topa hareketlenen Kağan, ceza sahasına girerek plase bir vuruşla kaleci Emre’yi avladı: 0-1.

19′ Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Metin vurdu, kaleci Anıl’dan dönen topu Metin tamamladı. Savunmanın çizgiden çıkardığı topa Paixao rövaşata denedi. Meşin yuvurlak kaleyi bulmadı.

74′ Sağdan Altay’ın kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti. İbrahim Öztürk’ün kafa vuruşunda top direğe takıldı.

76′ İbrahim Akın’ın ceza sahası dışından kullandığı frikikte top bir kez daha üst direkten döndü.

89′ Altay’da Aganovic sağ çaprazdan kaleyi yokladı, top yine direğe çarparak auta gitti.