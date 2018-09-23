MAÇ SONUCU | Afjet Afyonspor 1-1 Balıkesir Baltok | Spor Toto 1. Lig 6. hafta

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Afjet Afyonspor ile Balıkesirspor Baltok 1-1 berabere kaldı.
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Ramazan Keleş , Emin Yıldırım, Cemil Tunç
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 85 Mehmet Güven), Sinan Özkan (Dk. 63 Aykut Uluç), Mehmet Sedef, Onur Ramazan Toprak (Dk. 77 Ersel Aslıyüksek), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 69 Furkan Çil), Kethevoama (Dk. 78 Glumac), Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Beleck (Dk. 70 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Goller: Dk. 61 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Dk. 87 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 31 Nazmi Candoğan, Dk. 48 Sinan Özkan, Dk. 76 Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor), Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 84 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ Afjet Afyonspor’dan İsmet Benli’nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa Onur Ramazan Toprak kale önünde vuramayınca top auta gitti.
17′ Afjet Afyonspor’un kontradan Sinan Özkan ile yakaladığı atakta topla buluşan Oltan Karakullukçu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.
21′ Balıkesirspor Baltok’ta Nizamettin Çalışkan’ın kullandığı serbest vuruşa Oğuz Yılmaz ceza sahası dışarısından topuğuyla vurdu. Kaleye giden topu kaleci Rybka kornere attı.
28′ Afjet Afyonspor´da Onur Ramazan Toprak topu sağ kanattan rakip ceza sahası içerisine gönderdi. Defanstan dönen topla buluşan Türker Toptaş, ceza sahası dışarısından topu Yasin ile buluşturdu. Yasin’in kaleye gönderdiği topa kaleci Vukovic uzandı.
41′ Balıkesirspor Baltok´ta Nizamettin Çalışkan’ın ceza sahası dışından rakip kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Rybka topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
GOL! 61′ Afjet Afyonspor’da Sinan Özkan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Taşkın İlter kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
70′ Kontra atağa çıkan Afjet Afyonspor’da İsmet’in pasıyla rakip kaleye hareketlenen ve kaleci Vukovic ile karşı karşıya kalan Aykut, topu auta attı.
GOL! 87′ Balıkesirspor Baltok’un sol kanattan geliştirdiği atakta Furkan Çil düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.