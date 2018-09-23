MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Lige fırtına gibi bir giriş yapan ve beş haftada dört galibiyet elde eden Kasımpaşa, üçte sıfırla başladıktan sonra üst üste iki galibiyet alarak rahat bir nefes alan Akdeniz ekibini konuk etti.

Nefes kesen mücadelede gülen taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, alt sıralardan kendini kurtarmayı başardı. Akdeniz ekibi galibiyete 45+1 ve 87’de Papiss Cisse’nin golleriyle uzandı.

Milli aradan sonra peş peşe ikinci kez mağlup olan ligin flaş ekibi Kasımpaşa’nın tek golü ise 90’da Mbaye Diagne’den geldi. Ev sahibi Paşa, 12 puanla maç fazlasıyla 3. sırada kalırken Alanyaspor da maç fazlasıyla 9 puanla 9. sıraya yükseldi.

Yine, yeniden VAR!

Maçın 5. dakikasında Pavelka’yla Kasımpaşa öne geçerken Hakem Özgür Yankaya, VAR uyarısıyla gol pozisyonunu izledi ve pozisyondan önce Alanyaspor lehine bir faul vererek golü iptal etti. 90’da skoru 2-1’e getiren golde de önce ofsayt bayrağı kalkarken VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

KASIMPAŞA – AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 16.00

HAKEM: Özgür Yankaya

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, İlhan, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Sackey, Nsakala, Merih, Ceyhun, Efecan, Maniatis, Tzavellas, Wanderson, Villafanez, Papiss Cisse

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