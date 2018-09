Jose Mourinho: ‘Benim oyuncularım istemiyor’

Manchester United – Wolverhampton Wanderers maçının ardından Jose Mourinho, 1-1’lik sonucu değerlendirdi.

“Bence sonuç gayet adildi!” diyerek sözlerine başlayan Mourinho, “Wolves mücadelesiyle 1 puanı hak etti ve bence bir noktada biz de bu cezalandırmayı hak ettik.” yorumunu yaptı.

Portekizli menajer, “Bizden daha iyi, daha agresif, daha istekli başladılar. Bunun nedenini bilmiyorum.Fakat onlar ilk 10-15 dakikalık sürede daha motiveydiler. Daha iyi oynadılar ve kontrolü aldılar. Biz ikinci yarıya da yavaş başladık ve golü yedik. Ardından, kalabalık bir şekilde çok iyi savunma yaptılar. Dürüst olmak gerekirse hücum oyuncularımdan daha fazlasını bekliyordum. Yeterince yaratıcı, hareketli, dinamik değillerdi. Bu nedenle bizi savunmak o kadar da zor olmadı.” ifadelerini kullandı.

“DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE…”

Galibiyeti hak etmediklerini söyleyen Mourinho, “Takımımın performansı bana sürpriz oldu. Yediğimiz gole bakın. Orta sahada topu kaybediyoruz. Wolves orta sahası gayet diri bir şekilde hücuma çıkıyor, çünkü Avrupa’da oynamadılar. Moutinho ve Ruben Neves’in nasıl futbolcular olduğunu biliyorduk. Bize orta sahada topla oynama fırsatı vermediler. Dürüst olmak gerekirse, performansımız istikrarlı, kararlı ve yaratıcı değildi.” diyerek sözlerini sürdürdü.

“BENİM OYUNCULARIM İSTEMİYOR”

Oyuncularının davranışlarından rahatsız olduğunu belirten Manchester United Menajeri, “Tüm takımlarımdan, her maç istediğim bir karakter vardır. Bu karakter şu an yok. Wolves’ta da vardı. Bu karakter fark yaratır. İlk dakikadan itibaren her topu istersiniz, her saniye elinizden gelen her şeyi verir, o maçı istersiniz. Benim oyuncularım istemiyor. Bunu akademide bir altyapı oyuncusuyken öğrenmeniz gerekiyor. Yüksek seviyede öğrenilecek bir şey değil. Futbolun en basit kuralıdır. Sahaya çıktığınızda elinizden gelen her şeyi vermeniz gerekiyor. Motive olmalısınız. Zayıf bir ligde oynuyorsanız, rakibiniz zayıfsa yüzde 20 ile oynamanız o maçı size kazandırır. Fakat, bu ligde bunun yeterli olmadığını biliyoruz.” dedi.

“HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEDİLER”

Sonradan oyuna giren Juan Mata, Anthony Martial ve Andreas Pereira’nın performanslarını da değerlendiren Mourinho, “Oyuna girdikten sonra hiçbir şeyi daha iyi hale getiremediler. Evinizde oynuyorsanız ve sonradan oyuna giriyorsanız bir şeyleri değiştirmek, takımınızı daha güçlü yapmak zorundasınız. Bence, yeterince kreatif değillerdi.” diyerek sözlerini noktaladı.