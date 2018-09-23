Griezmann: Barcelona transferi için gece yarısı eşimi uyandırdım

İspanya La Liga’da Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, yazın Barcelona ile anlaşmaya çok yaklaşmış fakat bir televizyon programında Atletico Madrid’de kalmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

“Herkes benim ne diyeceğimi bekliyordu. Bu, hayatımda verdiğim en zor karardı. Pişman değillim. Atletico’ya aşığım ve benim burada kalmam için her şeyi yaptılar; benim kalbime dokundular”” diyen Griezmann, kararını paylaşmak için eşini sabaha karşı 3’te uyandırıp konu üzerinde konuştuklarından bahsetti.

Atletico’da önceliklerinin Şampiyonlar Ligi’nde başarı olduğunu söyleyen Fransız oyuncu, geçen sezon başarısız olduklarını ve mental olarak hazır olmadığı için bu başarısızlıkta en büyük payın kendisine ait olduğununun altını çizdi. Haziran ayında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı ile şampiyonluk kazanan Griezmann, Atletico kariyerinde 216 maça çıkıp 113 gol 43 asist ile oynadı.