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Gervinho’nun menajeri açıkladı! ‘Galatasaray çok istedi…’
Galatasaray

Gervinho’nun menajeri açıkladı! ‘Galatasaray çok istedi…’

Yaz aylarında ismi Galatasaray ile anılan ve sonunda Parma'ya imza atan Fildişili yıldız Gervinho için menajerinden açıklama geldi.

23 Eylül 2018 10:16

Gervinho’nun menajeri, Galatasaray ile görüştüklerini kaydederken, “Galatasaray gerçekten çok ilgilendi. Gervinho’yu transfer etmek için her şeyi yaptılar ancak o Türkiye’ye gitmek istemedi” dedi.

GERVINHO: “RENNES’E DE GİDEBİLİRDİM

Tecrübeli oyuncu ise Fransa’dan teklifler aldığını söylerken; “Rennes ve Bordeaux ile de görüştüm ancak Parma benim için bir adım öndeydi. Rennes’in de çok iyi bir projesi vardı, orası da olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncu, Parma ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Son güncelleme 10:16 | 23 Eylül 2018
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