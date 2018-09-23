FIFA devrim peşinde!

FIFA, futbolda yeni ve devrim niteliğinde değişikliklere hazırlanıyor. Dünya futbolunun patronu, transferde para trafiğini kontrol edebilmek ve şeffaflık sağlamak adına bir dizi tedbirler alacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Dünya futbolunu yöneten organizasyon tarafından iki yıl önce kurulan Stakeholders Committee (Paydaşlar Komitesi), ikinci olarak yarın toplanacak. CONCACAF Başkanı Kanadalı Vittorio Montagliani'nin başkanlık ettiği komite, kulüpler, lig yönetimleri ve üye federasyon temsilcilerinin görüşlerini alıyor, bu doğrultuda oyunun yapısında değişiklikler yapma amacı güdüyor.

Paydaşlar Komitesi'nin gündeminde önemli yeniliklerin bulunduğu, bu yeniliklerin yeni bir Bosman etkisi yaratacağı belirtiliyor. 1996'daki Bosman vakası sonrasında, futbolcuların serbest transferinin yolunun açılmasındaki gibi devrimlerin hayata geçirileceği ifade ediliyor.

Buna göre dünyadaki tüm ligler için istikrarlı bir transfer penceresi yaratılacak. Takım kadroları belli sayılarla kısıtlanacak. Menajerlik sisteminde değişiklikler yapılacak, futbol temsilcilerinin hareket alanı daraltılıp kontrol altına alınacak. Komitenin kararları, FIFA Konseyi'nde onaylandıktan sonra resmiyete kavuşacak.

Ödemeler tek merkeze

Gianni Infantino'nun FIFA Başkanı seçilirken en önemli vaatleri arasında yer alan ‘şeffaflık' ilkesi uyarınca hayata geçirilmesi düşünülen sistemde, transferde bonservis paraları kulüplere verilmeyecek, ortak bir kasaya aktarılıp buradan dağıtımı yapılacak. Yıllık 6.5 milyar dolara ulaşan global transfer pazarı böylece tamamen kontrol altında olacak.

Sınavı geçene lisans

Menajerlerin parasının da tıpkı kulüpler arasındaki alışveriş gibi takas merkezi üzerinden dağıtılması planlanıyor. Ayrıca menajerler bir sınava yapılarak, bunu geçenlere menajerlik hakkı verilmesi ve menajerlik lisansının geçerliliğini sürdürmesi için belli dönemlerde yenilenmesi zorunluluğu planlanıyor. 2013-17 arası dönemde kulüplerin menajerlere ödediği para 1.6 milyar dolardı.

Menajerlere kâr sınırı

FIFA tarafından üzerinde durulan en önemli konulardan bir tanesi de futbolcu menajerlerinin kazançlarının sınırlandırılması ve bunların kayıt altına alınması. 2017'de menajerlere 500 milyon dolar ödendi. Bu ücret 2013'tekinin iki katından fazla. Her geçen gün büyüyen bu pastada, belli menajerlerin piyasayı avucunun içine aldığı ve birçok transferde kayıt dışı durumlar oluşmasından hareketle, menajerlerin kazancına sınırlandırma getirilecek. Buna göre bir menajer bir transferde futbolcunun toplam kazancının yüzde 5'inden fazla gelir elde edemeyecek.