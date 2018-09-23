Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de ilk derbi Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak. Ligde ve Avrupa Ligi’nde iyi günler geçirmeyen Cocu yönetimindeki Fenernbahçe Beşiktaş’ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Uzun yıllardır Kadıköy’de galip gelemeyen Beşiktaş ise yenilmezlik serisine son vererek rakibine 3 puanı vermemenin hesabını yapıyor. Hafta içi oynanacak derbinin saatini ve hangi kanalda olduğunu merak eden futbol severler ise “Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman?” aramaları yapıyor. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş maçı detayları…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Sarı Kanaryalar zor bir süreçten geçiyor. Yönetim değişikliğinin ardından teknik direktörlüğe Phillip Cocu’yu getiren, kadrosunu transferlerle güçlendiren Fenerbahçe’de beklenen uyum yakalanamadı. Hazırlık maçlarındaki performansını resmi maçlara taşıyamayan takım önce Şampiyonlar Ligi’nden elendi. Lige kötü başlayan takım geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alırken topladığı 6 puanla 11. sırada yer aldı ve şampiyonluk yolunda erken puan kayıpları ile büyük yara aldı. Son olarak hafta içinde Zagreb deplasmanında Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen takım, istenilen futbolu sahaya yansıtmaktan oldukça uzaktı. Cocu’nun takımdaki geleceği tartışmaya açılırken, Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçında galibiyetten başka çaresi yok.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş haftalar ilerledikçe toparlanıyor. Sezon başında oynadığı futbol eleştirilen Kara Kartallar haftalar istediği oyuna yaklaşıyor. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan takım topladığı 10 puanla 4. sırada yer alıyor. Son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçında evinde Sarpsborg’u konuk eden Siyah-Beyazlılar rakibini 3-1 yenerek Avrupa’ya iyi başladı.

BEŞİKTAŞ’I PEPE VE BABEL SIRTLIYOR

Beşiktaş’ta takımın gol yükünü çeken isimler Pepe ve Ryan Babel oldu. Pepe’nin savunmadan çıkarak attığı goller taraftarları mest ederken, Babel ise golcü sıkıntısına çözüm olarak görülüyor. Alvaro Negredo’nun takımdan ayrılmasının ardından Larin’in de daha fazla şans bulması bekleniyor.

Fenerbahçe’de ise son yıllardaki gol sorunu bu sezon da sürüyor. Islam Slimani gibi önemli bir yıldızı transfer eden takım, ayrıca Frey ile de forvete takviye yaptı ancak henüz takımda lig maçlarında 2 gol atabilen oyuncu yok. Hafta içinde Frey’den istediği verimi alamayan takımda bu maçta Slimani’nin forma giymesi bekleniyor.