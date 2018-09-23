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Cihat Arslan’dan oyuncusu hakkında ilginç yorum: ‘İnşallah hamile değildir’
TFF 1.Lig

Cihat Arslan’dan oyuncusu hakkında ilginç yorum: ‘İnşallah hamile değildir’

Adanaspor'un konuğu Boluspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından, 39. dakikada başı döndüğü için oyundan çıkan Famoussa Kone'nin sağlık durumunu öğrenmek isteyen muhabire Teknik Direktör Cihat Arslan, "İnşallah hamile değildir" şeklinde yanıt verdi.

23 Eylül 2018 15:05

Spor Toto 1. Lig’in 6’ncı haftasında konuk ettiği Boluspor’a 2-1 mağlup olan Adanaspor’un teknik direktörü Cihat Arslan, rakip ekibi tebrik etti. Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı mücadele verdiklerini söyledi. Daha organize olabileceklerini ama başaramadıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

“Maç öncesi düşündüklerimizi gerçekleştiremedik. O öz güveni de bulamayınca, trajikomik bir gol yedik. Maç 1-0 oldu ve sonrasında hatalar ve telaş geldi. Daha sonra 2-0 oldu. Maçın gidişatını değiştirecek ne tempo ne de oyun vardı ve karşılaşma 2-1 bitti. Kazandıkları için Boluspor’u tebrik ediyorum.”  Arslan, kötü gidişatı düzeltmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Cihat Arslan, müsabakanın ardından verdiği flaş röportajda ise yaptığı ilginç espri ile sosyal medyada gündeme oturdu. Arslan, başı döndüğü için 39. dakikada oyundan çıkan Famoussa Kone’nin sağlık durumunu soran yayıncı kuruluş muhabirine “Kone inşallah hamile değildir!” şeklinde yanıt verdi.

Karafırtınalar: “Kazandığımız için mutluyuz”

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, sıcak havada verilen mücadeleden dolayı her iki takımı da tebrik etti. Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

“Kazandığımız için mutluyuz. Bugün deplasmanda galibiyet serisini de devam ettirdik. Bu bizim için önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelerek bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu maçı unutup, sonraki maçlarımızı düşüneceğiz. Bizim her oyuncumuz, takımda her an ilk 11’de oynayabilecek düzeyde. Hepsi iyi ve kaliteli.” 23 Eylül 2018 Adanaspor Taraftar Derneği Başkanına silahlı saldırı Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:31 | 23 Eylül 2018
adanaspor Cihat Arslan Spor Toto 1. Lig
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