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Cenk Tosun’a şok! Arsenal Everton maçı öncesi…
İngiltere Premier Lig

Cenk Tosun’a şok! Arsenal Everton maçı öncesi…

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, ilk 11'deki yerini kaybetti. Cenk Tosun, Everton'ın Arsenal ile deplasmanda oynadığı maça yedek başladı.

23 Eylül 2018 18:12

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Arsenal ile Everton arasında Emirates Stadı’nda oynanan maçta Cenk Tosun sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz devre arası Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan ve bu sezon ilk beş haftaya ilk 11 başlayan Cenk Tosun, Arsenal maçı öncesi yedek kulübesinde yer aldı. Everton’ın Beşiktaş’tan 22 milyon 500 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Cenk Tosun, bu sezon henüz golle tanışamadı.

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Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Cenk Tosun’un yerine forvette 21 yaşındaki genç yetenek Dominic Calvert-Lewin’e yer verdi. Beş maçta iki asist yapma başarısı gösteren Cenk Tosun, gol atamadığı için son haftalarda İngiliz medyası tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Cenk Tosun, Arsenal’in 2-0 galibiyeti ile tamamlanan maça 72. dakikada dahil oldu.

Son üç maçta ilk 11’de yer alan Calvert-Lewin’in Huddersfield Town’a karşı bir golü bulunuyor.

Son güncelleme 20:04 | 23 Eylül 2018
arsenal Cenk Tosun everton
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