CANLI İZLE: Akhisarspor Galatasaray maçı izle!

Süper Lig’in 6. haftası Galatasaray Akhisar maçı ile devam ediyor. Kasımpaşa’yı yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray yerini pekiştirmek için Akhisarspor’u devirmek istiyor. Henüz galibiyetle tanışamayan Akhisar ise Avrupa Ligi’den mağlubiyetle dönmesinin ardından hem 3 puan hem de moral bulmak için Galatasaray’ı yenmek istiyor. Günün en merak edilen maçını izlemek isteyen futbol severler ise “Akhisarspor Galatasaray canlı izle” aramaları yapıyor. Maçı ülkemizde beIN Sports canlı yayınlıyor.

Akhisarspor Galatasaray maçı başladı. 4. dakikada Emre Akbaba’nın sutunda top az farkla auta çıktı. 12. dakikada Regattin’in sutunda top ağlarla buluştu fakat hakem VAR kararı ile gölün ofsayt olduğunu bildirdi.

AKHİSAR GALATASARAY CANLI İZLE

Ligde bu sezon 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgiyle son sıraya demir atan Akhisarspor, son şampiyon sarı-kırmızılıları geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup etti. Galatasaray’ı eledikten sonra finalde Fenerbahçe’yi de geçerek tarihinde ilk kez kupaya uzanan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon başında Süper Kupa finalinde de seri penaltılarda geçtiği rakibine bir kez daha kupada şans tanımadı.

CANLI | Akhisarspor Galatasaray 0-0 Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar Akhisar Stadı'nda 3 puanı aldığı takdirde haftayı lider kapatacak. Akhisar Galatasaray maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Galatatasaray'da Ozan Kabak topu kendi kalesine yolladı VAR kararı sonrası hakem ofsaytın tespit edildiğini işaret edip golü iptal etti. İlgili Haberi Oku

Akhisarspor, Süper Lig’de ise Galatasaray’ı tarihte yalnız 1 kez mağlup etti. Galatasaray’la ligde oynadığı 12 maçın 11’ini kaybeden Akhisarspor, sadece 2013-14 sezonunda 6 Ekim 2013’te oynanan maçı 2-1 kazandı. Akhisar, rakibini mağlup ederse hem bu sezonki ilk lig galibiyetini alacak, hem de geçen sezon hizmete açılan yeni stadında ilk kez büyük bir rakibini yenmiş olacak. Akhisarspor, geçen sezon yeni evinde ligde Beşiktaş’a 3-0, Trabzonspor’a 3-1, Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Ege temsilcisi, yeni stadında Galatasaray’a kupada da 2-1’le geçildi. Seleznyov’un cezası, Lopes’in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Akhisar’ı görevden alınan teknik direktör Safet Susic yerine maça antrenör Cem Kavçak çıkaracak.

Galatasaray’ın 11'İ: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre, Sinan, Rodrigues, Henry Onyekuru

Akhisarspor muhtemel 11’i: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Yumlu, Kadir, Serginho, Sissoko, Regattin, Bilal, Güray, Elvis Manu

13. RANDEVU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 müsabakada sarı-kırmızılıların 11'e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Büyük Galatasaray taraftarı yine takımının yanında! #AKHvGS pic.twitter.com/dP8J7GtQRE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 23 Eylül 2018

Ligde geride kalan 5 haftada sarı-kırmızılılar; 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı ve 1 maçı eksik olarak ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 2 puanla son sırada yer alıyor.

Akhisarspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 11 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. Akhisar, rakibine karşı tek galibiyetini 2013-2014 sezonun ilk yarısında evinde 2-1’lik skorla ile elde etti.

LİGİN EN GÖLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada attığı 14 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok attığı 3 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu olarak bulunuyor. Aslan'ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı. Öte yandan Emre ile Sinan’ın 2’şer de asisti bulunuyor.