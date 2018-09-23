MAÇ SONUCU | Akhisarspor Galatasaray 3-0

Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova zaferi sonrası lige dönen sarı kırmızılılar Akhisar deplasmanından çıkamadı.

Müthiş mücadele ve heyecana sahne olan maçta 12.dakikada Akhisar’ın attığı gol VAR uyarısıyla ofsayt kararı verilerek iptal edildi. Galatasaray 43’te Rodrigues’le penaltıdan faydalanamadı.

51’de Elvis Manu gol perdesini açtı. 80’de Akhisar lehine verilen penaltıda Güray Vural farkı 2’ye çıkardı. Bu golün şokunu atlatamayan Galatasaray 4 dakika sonra Mustafa Yumlu’nun ayağından bir gol daha yiyerek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Akhisarspor 6.haftada sahasında ilk galibiyetini tattı. Bu sonucun ardından 12 puanda kalan Fatih Terim’in takımı haftayı ikinci sırada tamamladı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptırdı.

Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı... Galatasaray`ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray, 12. dakikada yediği golle geriye düştü. Regattin'in şutunda Ozan Kabak, kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak VAR kararı ile iptal edilen gol kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golde ofsayt kararının çıkması tartışma yaratırken, FIFA eski hakemi Selçuk Dereli, pozisyonu SÖZCÜ SKOR'a yorumladı. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen: Her hafta böyle 8 tane penaltı çalarım Rıdvan Dilmen, NTV'de Akhisarspor Galatasaray maçının devre arasında çok tartışılan pozisyonları yorumladı. Dilmen Akhisar'ın VAR ile iptal edilen golü için çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku