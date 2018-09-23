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MAÇ SONUCU | Akhisarspor Galatasaray 3-0
Galatasaray

MAÇ SONUCU | Akhisarspor Galatasaray 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Müthiş heyecana sahne olan maçta 2 penaltı kararı verildi.Galatasaray kaçırdı Akhisar attı. Ev sahibinin bir golü de VAR kararıyla iptal edildi. Yeşil siyahlılar sezonun ilk galibiyetini alırken sarı kırmızılılar liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırdı.

23 Eylül 2018 17:28

Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova zaferi sonrası lige dönen sarı kırmızılılar Akhisar deplasmanından çıkamadı.

Müthiş mücadele ve heyecana sahne olan maçta 12.dakikada Akhisar’ın attığı gol VAR uyarısıyla ofsayt kararı verilerek iptal edildi. Galatasaray 43’te Rodrigues’le penaltıdan faydalanamadı.

51’de Elvis Manu gol perdesini açtı. 80’de Akhisar lehine verilen penaltıda Güray Vural farkı 2’ye çıkardı. Bu golün şokunu atlatamayan Galatasaray 4 dakika sonra Mustafa Yumlu’nun ayağından bir gol daha yiyerek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Akhisarspor 6.haftada sahasında ilk galibiyetini tattı. Bu sonucun ardından 12 puanda kalan Fatih Terim’in takımı haftayı ikinci sırada tamamladı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptırdı.

23 Eylül 2018 Selçuk Dereli SÖZCÜ SKOR için yorumladı... Galatasaray`ın Akhisarspor maçındaki VAR kararı tartışma yarattı Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray, 12. dakikada yediği golle geriye düştü. Regattin'in şutunda Ozan Kabak, kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak VAR kararı ile iptal edilen gol kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golde ofsayt kararının çıkması tartışma yaratırken, FIFA eski hakemi Selçuk Dereli, pozisyonu SÖZCÜ SKOR'a yorumladı. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 21:05 | 23 Eylül 2018
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