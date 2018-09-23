MAÇ SONUCU | Akhisarspor Galatasaray 3-0

Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova zaferi sonrası lige dönen sarı kırmızılılar Akhisar deplasmanından çıkamadı.
Müthiş mücadele ve heyecana sahne olan maçta 12.dakikada Akhisar’ın attığı gol VAR uyarısıyla ofsayt kararı verilerek iptal edildi. Galatasaray 43’te Rodrigues’le penaltıdan faydalanamadı.
51’de Elvis Manu gol perdesini açtı. 80’de Akhisar lehine verilen penaltıda Güray Vural farkı 2’ye çıkardı. Bu golün şokunu atlatamayan Galatasaray 4 dakika sonra Mustafa Yumlu’nun ayağından bir gol daha yiyerek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Akhisarspor 6.haftada sahasında ilk galibiyetini tattı. Bu sonucun ardından 12 puanda kalan Fatih Terim’in takımı haftayı ikinci sırada tamamladı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptırdı.