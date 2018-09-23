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Bursaspor’dan 45 sezon sonra ilk
Bursaspor

Bursaspor’dan 45 sezon sonra ilk

Bursaspor, 45 sezonluk aranın ardından ilk kez 5 maç üst üste rakipleriyle yenişemedi. Yeşil beyazlılar ayrıca Süper Lig'de 12 sezon sonra ilk kez ilk 6 haftayı galibiyetsiz kapadı.

23 Eylül 2018 12:41

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, geride kalan 6 maçında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Son 5 karşılaşmasında rakipleriyle puanları paylaşan yeşil beyazlılar, 45 sezon sonra bir ilki de yaşadı. Son olarak 1972/73 sezonunda üst üste 5 lig maçından beraberlikle ayrılan Bursaspor, o sezon 30 maçta 16 beraberlikle ligi tamamlamıştı. Bu aynı zamanda yeşil beyazlıların kulüp tarihi boyunca en fazla beraberlikle sahadan ayrıldığı sezon olmuştu.

12 SEZON SONRA GALİBİYETSİZ GEÇTİ

Bu sezona Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Bursaspor, sahasında Kayserispor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, deplasmanda ise Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile yenişemedi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan yeşil beyazlı ekip, Süper Lig’de 12 sezonluk aranın ardından da ilk kez 6’ncı haftayı galibiyetsiz kapadı. Yeşil beyazlılar son olarak 2003/04 sezonunda ilk 6 haftada galibiyete ulaşamamış ve sezon sonunda küme düşmüştü. Bursaspor son dönemlerdeki en iyi lig başlangıcını ise 2010/11 sezonunda 6 haftada 6 galibiyet ile gerçekleştirdi. 23 Eylül 2018 Süper Lig`de Okan Kocuk rüzgarı! Bursaspor'da Harun Tekin'in ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtarmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:41 | 23 Eylül 2018
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