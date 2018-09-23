Beşiktaş, derbide Fenerbahçe’ye konuk oluyor! İşte Kartal’ın muhtemel 11’i

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftası merakla beklenen dev derbiyle kapanacak. Pazartesi akşamı 21.00’de Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye konuk olacağı karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda sahaya çıkacak 11 büyük ölçüde şekillenirken orta sahanın merkezinde ve santrfor bölgesinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in kimlere görev vereceği merak konusu.

Siyah-beyazlılarda sezonun en iyilerinden Gary Medel’in Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi, orta saha tandeminde Oğuzhan Özyakup’un yanında kimin oynayacağı sorusunu doğurdu. Sezon başından bu yana forma şansı bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan arasından Güneş’in, maç kondisyonu daha yüksek olan Tolgay Arslan’a görev vermesi bekleniyor.

Babel ileri uçta!

Santrfor bölgesinde ise Alvaro Negredo’nun takımdan ayrılmasıyla birinci tercih konumunda bir oyuncu şu an için Beşiktaş kadrosunda bulunmuyor. Sarpsborg maçında ilk 11’de başlayan Cyle Larin’in beklenen etkili görüntüyü verememesi, derbide ilk 11’de başlama şansını düşürüyor. Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in de Şenol Güneş tarafından tercih edilmemesi bekleniyor.

Ortaya çıkan bu durumda beklenen, Ryan Babel’in ileri uçta görev yapması. Babel’in santrfor bölgesinde görev alması halinde sol açık pozisyonunda ise Jeremain Lens’in sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Beşiktaş’ta Medel dışında cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Adriano da derbide görev alamayacak.

İşte dev derbi öncesinde Beşiktaş’ın muhtemel 11’i:

Loris Karius – Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin – Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup – Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens – Ryan Babel. Fenerbahçe derbide Beşiktaş`ı ağırlayacak Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. İlgili Haberi Oku