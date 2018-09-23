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Benfica’nın başı büyük dertte!
Şampiyonlar Ligi

Benfica’nın başı büyük dertte!

Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nin dışına atan Benfica’nın başı büyük dertte. Portekiz basını bir süredir Lizbon ekibinin yöneticilerinin hakemlere hayat kadını gönderdiği iddiasıyla çalkalanıyordu. Bu iddialar üzerine savcılık toplam 30 ayrı suçtan kulüp aleyhine dava açtı.

23 Eylül 2018 00:04

Birkaç hafta önce, Portekiz’in en popüler kulüplerinden Benfica’nın yöneticilerinin başını derde sokacak bir dizi e-posta ülke basınında dolaşmaya başladı. O e-postalarda, kulüp yöneticilerinin maçları manipüle etme girişimleri ortaya konuluyordu. İddiaları Portekiz Savcılığı araştırma altına alırken, inanılmaz bir sızıntı ortaya çıktı. Gazetelere göre, e-postalarda Benfica yöneticilerinin hakemlere hayat kadını temin ettiği görüntülerine ulaşıldı.

Benfica’nın eski hukuk danışmanı Paulo Gonçalves ve Portekiz Futbol Ligi’nin temsilcisi olan Nuno Cabral’ın rızasıyla bu ilişki ağının kurulduğu iddia edildi. Portekizli medyası, Cabral’ın Benfica liderinin bu rüşvetlerin gerçekleştirmesinde yardımı olan kişi olduğunu ortaya koydu.

Dava “E-toupeira” isimli e-posta adresinden gelen bilgiler ışığında olarak ortaya çıktı. Savcılık toplam 30 ayrı suçtan kulüp aleyhine dava açtı ve Benfica'nın haklarının 6 ay ile 3 yıl arasında askıya alınmasını istedi. Buna ek olarak büyük bir para cezası da gündemde. Benfica yönetimi iddiaların reddederek, “Bu hikayenin başlangıcından bu yana açıkladığımız sağlam ve net tutumumuzu sürdürüyoruz. Bu süreçte herhangi bir suçlamayı haklı çıkarabilecek hiçbir kanıt yoktur. Bu saçma ve gerçek dışı suçlamaları ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yapacağız” mesajı yayımlandı. (İHA) 22 Eylül 2018 Beşiktaş`tan Avrupa`da tarihi yükseliş UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselme başarısı gösteren Beşiktaş, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İlk 20 içinde yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi sıralamaya sahip 4. takım olarak dikkat çekiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:41 | 23 Eylül 2018
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