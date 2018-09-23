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Ayşe Begüm Onbaşı’dan Tunus’ta altın madalya
Diğer Sporlar

Ayşe Begüm Onbaşı’dan Tunus’ta altın madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dünya çapında dereceler elde eden sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus'ta yapılan 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda aerobik cimnastik dalında altın madalya kazandı.

23 Eylül 2018 13:08

Tunus’ta düzenlenen şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek kadınlar kategorisinde yarışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, altın madalya kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Ayşe Begüm Onbaşı'nın şampiyonada altın kazanmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, “Son olarak kulübümüz sporcusu Mert Şişmanlar, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olmuştu.

Bir güzel haber de cimnastik dalında bizlere bu zamana kadar büyük sevinçler yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'dan geldi. Şampiyon sporcumuz bu kez Tunus'ta yapılan şampiyonada aerobik cimnastik dalında altın madalya kazandı. Çok mutluyuz” dedi. 20 Eylül 2018 İrem`den altın, Nafia`dan bronz madalya Milli tekvandocu İrem Yaman, Tayvan'ın Taoyuan kentinde devam eden Grand Prix 3. Seri müsabakalarında altın madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:08 | 23 Eylül 2018
aerobik cimnastik
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