Ayşe Begüm Onbaşı’dan Tunus’ta altın madalya

Tunus’ta düzenlenen şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek kadınlar kategorisinde yarışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, altın madalya kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Ayşe Begüm Onbaşı'nın şampiyonada altın kazanmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, “Son olarak kulübümüz sporcusu Mert Şişmanlar, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olmuştu.

Bir güzel haber de cimnastik dalında bizlere bu zamana kadar büyük sevinçler yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'dan geldi. Şampiyon sporcumuz bu kez Tunus'ta yapılan şampiyonada aerobik cimnastik dalında altın madalya kazandı. Çok mutluyuz” dedi. İrem`den altın, Nafia`dan bronz madalya Milli tekvandocu İrem Yaman, Tayvan'ın Taoyuan kentinde devam eden Grand Prix 3. Seri müsabakalarında altın madalya kazandı. İlgili Haberi Oku