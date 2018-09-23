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Aragon’da zafer Marc Marquez’in
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Aragon’da zafer Marc Marquez’in

MotoGP'de sezonun 14. ayağı Aragon Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

23 Eylül 2018 17:23

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 14. yarışı Aragon Grand Prix’sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu. Grand Prix, İspanya’nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 3. sıradan başlayan Marc Marquez, Ducati’den Andrea Dovizioso ile girdiği liderlik mücadelesini kazandı ve bu sezon 6’ncı, kariyerinin 41. MotoGP zaferine ulaştı.

Liderin 0.6 saniye arkasındaki Dovizioso 2’nci, Marquez’den 1.2 saniye sonra bitişe gelen Suzuki Ecstar’dan Andrea Iannone ise 3. oldu. “Pole pozisyonu”ndaki Ducati sürücüsü Jorge Lorenzo, ilk virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. 2010, 2012, 2015 şampiyonu Lorenzo’nun, sağ ayak baş parmağının çıktığı belirtildi. Sezonun 15. yarışı Tayland Grand Prix’si, 7 Ekim’de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 246 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 174

3. Valentino Rossi (İtalya): 159

4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

5. Maverick Vinales (İspanya): 130 16 Eylül 2018 Dünya Ralli Şampiyonası`nda ödüller verildi 2018 Dünya Ralli Şampiyonası 10'uncu etabı Türkiye Rallisi'nde dereceye giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:23 | 23 Eylül 2018
Aragon Grand Prix Marc Marquez motogp
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